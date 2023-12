Nuovi rilievi per l'omicidio di Pierina Paganelli in via del Ciclamino: la scientifica ritorna nella farmacia

La polizia scientifica è ritornata in via del Ciclamino, a Rimini, teatro dell’omicidio di Pierina Paganelli. Gli inquirenti, però, non si sono concentrati solamente sull’autorimessa in cui è stato rinvenuto il corpo dell’ex infermiera 78enne: piuttosto sono entrati nella farmacia per nuovi rilievi. Parliamo, ovviamente, dello stesso negozio i cui sistemi di videosorveglianza avevano immortalato l’ingresso di Pierina all’interno del garage della palazzina e la probabile ombra dell’assassino.

Le telecamere di ‘Mattino Cinque’ hanno raggiunto gli investigatori impegnati nuovamente all’interno della farmacia. Le telecamere sono puntate sulle due vetrate che si affacciano su via del Ciclamino, una opaca e una trasparente, di cui i poliziotti stanno raccogliendo le misurazioni e stanno rilevando la distanza dall’asse della strada. Per favorire la raccolta di questi dati gli agenti hanno fatto uso sia dei metri tradizionali che di puntatori laser determinanti per simulare il raggio visuale delle telecamere con più precisione. Il sopralluogo sarebbe durato circa 45 minuti.

Le telecamere della farmacia, ricordiamo, non solo hanno inquadrato l’ingresso di Pierina Paganelli nei garage di via del Ciclamino la sera dell’omicidio, ma avrebbero immortalato anche un’ombra immediatamente dopo l’arrivo della donna. Nel giallo di Rimini non ci sono ancora indagati.