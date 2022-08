New York, trovati morti due italiani originari di Rovigo: i corpi scoperti in un albergo

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

È giallo a New York per il ritrovamento in un albergo dei corpi di due italiani, Luca Nogaris e Alessio Picelli, rispettivamente di 39 e 48 anni, entrambi originari di Rovigo. La notizia, riportata da Ansa, è stata comunicata dal Consolato italiano al comando dei carabinieri del comune veneto.

Due italiani trovati morti a New York: chi erano

I due erano soci in affari e ed erano partiti un mese fa per gli Stati Uniti dove si trovavano per motivi di lavoro. Secondo quanto riportato dal Il Resto del Carlino, Luca Nogaris 39 anni, era un artigiano di Rovigo, mentre Alessio Picelli, 48 anni, sposato, imprenditore e arredatore d’interni, era originario di Villadose, ma da tempo era residente a Rovigo.

Sposato e padre di tre figli, Nogaris era legato all’ambiente del rugby rodigino attraverso il padre Flavio, al quale il gruppo organizzato di tifosi del Rugby Rovigo, ha mandato un messaggio di vicinanza: “Le Posse Rossoblù si stringono in un abbraccio sincero al papà Flavio Nogaris per la scomparsa dell’amatissimo figlio Luca – si legge – ed esprimono le più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Ti siamo vicini Flavio”.

Il ritrovamento dei corpi

La comunicazione da parte del Consolato d’Italia del ritrovamento a New York delle vittime, avvenuto mercoledì 10 agosto, è stata recapitata dai militari dell’Arma della compagnia di Rovigo.

Al momento restano da chiarire le cause del decesso e i dettagli del ritrovamento dei corpi senza vita dei due italiani in una camera d’albergo nella Grande Mela. Tra le piste principali seguite dalla polizia della città statunitense non ci sarebbe per ora l’ipotesi di morte violenta.

Notizia in aggiornamento…