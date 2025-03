Nel kit di sopravvivenza in caso di guerra in Europa anche gli ingredienti per la "pasta alla puttanesca"

La presentazione del kit di sopravvivenza in caso di guerra in Europa ha preso una piega inaspettata: mentre si parlava dell’incolumità dei cittadini, le alte funzionarie Hadja Lahbib e Roxana Minzatu hanno dato vita a una scenetta: una delle due ha informato il mondo di avere tutto il necessario per un’ottima pasta alla puttanesca. Putin è avvisato.

La puttanesca e il kit di sopravvivenza

Durante la conferenza stampa, in risposta a una domanda in merito alla sua preparazione personale alle emergenze la commissaria Ue per la gestione delle crisi, la belga Hadja Lahbib, si è rivolta alla vicepresidente della Commissione Ue, la rumena Roxana Minzatu.

“Ho buone notizie per te, Roxana – ha detto – io ho un’ottima strategia di stoccaggio e a casa ho tutto il necessario. Ho quel che serve per preparare una pasta alla puttanesca“.

Fonte foto: ANSA

La vicepresidente della Commissione Ue, Roxana Minzatu, e la commissaria Ue per la gestione delle crisi, Hadja Lahbib

Poi ha elencato i prodotti necessari: “Pasta, pomodori, capperi, olive… una grande ricetta!”.

“Seriamente, – ha aggiunto – spetta agli Stati membri definire, sulla base delle posizioni geografiche e geostrategiche, che cosa bisogna avere nel kit con le scorte“.

Perché il kit di sopravvivenza

L’Unione europea spera per il meglio, ma si prepara al peggio: il kit di sopravvivenza è stato approntato con l’obiettivo di sostenere e migliorare la capacità dei cittadini europei di difendersi dalle minacce, dai disastri naturali alla guerra.

Sotto la locuzione di “guerra” non si indicano solo bombardamenti e rastrellamenti, ma anche tutte le minacce collaterali, come cyberattacchi, disinformazione e sabotaggi.

È in questo contesto che è sorta la strategia PreparEu, che contempla una serie di misure per aumentare la probabilità di sopravvivenza dei cittadini, tra cui l’autosufficienza per almeno 72 ore in caso di emergenza.

Il kit di sopravvivenza include oggetti essenziali come torcia, occhiali, acqua, cibo, denaro contante, coltellino svizzero e perfino carte da gioco.

Il tono leggero della presentazione non è piaciuto a tutti: qualcuno ha accusato le autorità Ue di non avere trattato con la dovuta serietà un tema drammatico, soprattutto mentre l’Ucraina continua ad essere bombardata e le nazioni baltiche sentono il fiato di Putin sul collo.

Linee guida su come affrontare le crisi

Oltre al kit, l’Ue sta lavorando a una serie di linee guida sullo stoccaggio delle forniture essenziali, sulla disponibilità di rifugi e sulle misure per proteggere persone, animali e proprietà in caso di crisi.

Il tutto “accompagnato da campagne e attività mirate. Una nuova piattaforma online dell’Ue fornirà ai cittadini e ai viaggiatori informazioni personalizzate e accessibili sui rischi che potrebbero affrontare e misure pratiche per mitigare tali rischi”, è stato annunciato.