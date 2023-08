Nazionale di pallamano del Burundi scomparsa a Fiume: stava partecipando ai Mondiali, ipotesi sulla fuga

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Giallo a fiume, in Croazia, dove la nazionale under 19 di pallamano del Burundi è scomparsa domenica 13 agosto 2023. I giovani, che erano impegnati nel Mondiale di categoria, si sono dileguati nel nulla e non è esclusa la pista dell’allontanamento volontario alla ricerca di asilo politico.

Scomparsa la nazionale del Burundi

Arrivati in Croazia lo scorso 2 agosto per partecipare ai Mondiali di pallamano, l’under 19 del Burundi è scomparsa domenica. L’ultima volta sono stati visti attorno alle 15.30 e poi di loro si sono perse le tracce.

A lanciare l’allarme l’organizzazione del torneo perché, proprio nella giornata, i giocatori avrebbero dovuto sfidare i pari età del Bahrain. I giovani però non si sono presentati e la partita è stata cancellata.

Fuga per asilo?

Del gruppo di giocatori sembra che solo 3 abbiano deciso di restare in albergo, mentre gli altri si sono dileguati nel nulla. La polizia di Fiume, che ha confermato la sparizione, si è messa subito al lavoro per cercare i giovani.

Secondo quanto appurato, sembra che l’under 19 si sia allontanata volontariamente, forse nel tentativo di raggiungere Paesi europei vicini per richiedere asilo politico, magari in Francia o in Germania. I ragazzi rimasti in Croazia, però, non hanno né confermato né smentito tale ipotesi.

Ed è anche possibile che, riferisce il Corriere della Sera, la fuga fosse programmata già da tempo per cercare di sfruttare la rotta balcanica, ovvero una delle vie più battute dai clandestini che vogliono raggiungere il cuore dell’Europa.

Mondiale e fuga

Il presidente della federazione del Burundi Dauphine Nicobamia ha lanciato un appello: “Chiunque ha informazioni ci aiuti a ritrovare i nostri ragazzi”. Giovani che, a dir la verità, non stavano dando il massimo nella competizione.

Nel Mondiale di categoria, infatti, avevano fin qui perso tutti gli incontri disputati: 62-16 contro la Svezia , 46-24 contro l’Iran, 33-26 contro gli Usa, ed erano in lotta per non occupare l’ultimo posto del torneo mondiale.

La fuga della selezione, che come detto avrebbe dovuto giocare una gara contro i pari età del Bahrain, ha portato la Federazione all’immediate espulsione della Nazionale del Burundi dalla competizione internazionale, dando quindi le restanti gare vinte a tavolino alle altre squadre.