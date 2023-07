Muore a 49 anni schiantandosi con la moto contro un’auto: le fiamme avvolgono i mezzi, grave una 20enne

Un morto e un ferito grave: è questo il bilancio del violento incidente avvenuto tra una vettura e una motocicletta, che in seguito all’urto è rimasta incastrata nel veicolo, prendendo fuoco insieme ad esso. In gravi condizioni la giovane conducente dell’automobile.

L’incidente a San Michele in Bosco

Il violento scontro nel quale ha perso la vita un centauro è avvenuto nella serata di ieri – sabato 22 luglio – in strada Oglio, nei pressi della Sp10, a San Michele in Bosco, frazione di Marcaria, comune in provincia di Mantova, in Lombardia.

Secondo le ricostruzioni fin qui effettuate, l’incidente ha coinvolto un’automobile, una Honda Jazz guidata da una ventenne, e una motocicletta, una Yamaha TBM 850 con alla guida un 49enne, che si sarebbero scontrate nei pressi di un incrocio.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona nella quale si trova San Michele in Bosco, frazione di Marcaria, nel Mantovano, dov’è avvenuto l’incidente nel quale ha perso la vita il 49enne Reina Buttarelli

In seguito all’incidente, la moto sarebbe rimasta incastrata nella vettura, ed entrambi i mezzi sarebbero stati avvolti dalle fiamme nel giro di poco tempo.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro sul posto sono intervenuti i mezzi e il personale medico del 118, i vigili del fuoco della sede centrale di Mantova che, con l’ausilio di un’autopompa hanno prontamente spento il rogo e messo in sicurezza la zona, i carabinieri e gli agenti della polizia stradale di Mantova, impegnati a ricostruire la dinamica del sinistro.

La ventenne è riuscita ad allontanarsi dal veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme, ed è stata ricoverata all’Ospedale Carlo Poma di Mantova in stato di shock: ha subìto numerosi traumi, ma non è in pericolo di vita.

Nulla da fare per il motociclista invece, il 49enne Reina Buttarelli, che in seguito allo scontro, nel quale la sua moto ha sfondato l’abitacolo dell’auto, è volato via dal mezzo, impattando contro l’asfalto e morendo sul colpo.

Il 49enne vittima dell’incidente

I sanitari accorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 49enne, un uomo originario di Rivarolo del Re ma residente a Commessaggio, nel Mantovano.

La vittima, Reina Buttarelli, lavorava al Consorzio Casalasco del Pomodoro e pare stesse raggiungendo Rivarolo del Re, dove i familiari lo attendevano alla festa del paese.

Proprio al sindaco del paese, Luca Zanichelli, è toccato il difficile compito di riportare la notizia della tragedia alla famiglia dell’uomo, come riportato dal Corriere: “È toccato a me avvisare la famiglia ieri sera attorno alle 23.30, perché erano con me alla festa del paese e la Polstrada non riusciva a contattarli. È un lutto tremendo per tutta la nostra comunità”.