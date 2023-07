Due motociclisti si scontrano tra loro in un incidente a Firenzuola e muoiono sul colpo, inutili i soccorsi

Ennesima tragedia per le strade. Due motociclisti di 49 e 50 anni si sono scontrati frontalmente tra loro a Firenzuola nel pomeriggio di sabato 22 luglio, mentre viaggiavano in direzioni opposte. Inutili i soccorsi, entrambi sono morti sul colpo nell’impatto.

L’incidente a Firenzuola

Nel pomeriggio di sabato 22 luglio due motociclisti stavano viaggiando in direzioni opposte lungo la strada statale 65 della Futa, al chilometro 47,400 in località Traversa, quando, intorno alle 15, si sono scontrati frontalmente tra loro.

Ancora da chiarire quali siano state le cause che hanno portato allo scontro tra i due centauri.

Fonte foto: Tuttocittà.it Firenzuola, in provincia di Firenze, dove è avvenuto lo scontro tra motociclisti

I passanti hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e richiesto l’intervento dei soccorsi, incluso quello dell’elisoccorso, che si è rivelato però inutile: entrambi i conducenti sono morti sul colpo per le gravi ferite riportate nel violento impatto e nessun tentativo di rianimazione ha avuto effetto.

Le due vittime, di cui non sono state diffuse le generalità, avevano 49 e 50 anni ed erano rispettivamente residenti a Empoli e Carmignano, in provincia di Prato.

Le indagini sulla dinamica

Sulle cause e la dinamica dell’incidente indagano adesso i carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo.

Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, i corpi saranno restituiti ai familiari.

La zona in cui è avvenuto lo scontro è in questo periodo dell’anno particolarmente affollata nei weekend ed è meta di tanti appassionati di moto.

Per ripristinare le condizioni di sicurezza in strada, sulla statale è intervenuto anche personale dell’Anas, che ha rallentato il traffico per consentire soccorsi e rilievi. La strada è rimasta anche chiusa per un breve periodo dalle 15.40 alle 17.45 e la viabilità assicurata dai carabinieri.

Altro incidente mortale

Due giorni prima, nello scontro tra una moto e un furgone a San Bonifacio aveva perso la vita un giovane di 23 anni.

Il conducente della moto e quello del furgone, di 38 anni, sono stati invece trasportati gravi in ospedale con codice rosso.

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone aveva appena impegnato l’incrocio, quando ha colpito violentemente la moto. Nel violento scontro il giovane passeggero della moto è stato sbalzato via per diversi metri ed è morto sul colpo.