Multa per i genitori dei bambini maleducati al ristorante, la decisione di un ristorante in Georgia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una coppia di genitori è stata “multata” in un ristorante della Georgia, negli Usa, perché il loro bambino avrebbe disturbato gli altri clienti. Nel momento di pagare, il ristoratore ha applicato un sovrapprezzo di 50 dollari (48 euro circa). L’episodio è avvenuto nel ristorante Toccoa Riverside di Blue Ridge ed è stato denunciato su Reddit dal padre del bambino.

Sovrapprezzo di 50 dollari per i genitori

Nel post, che ha suscitato molte reazioni, è stato pubblicato anche il menù del locale, che riporta una lunga serie di “avvertenze”. Tra questa anche quella dei “costi aggiuntivi per adulti che non sono capaci di fare i genitori” che, nel caso della coppia, è diventato un sovrapprezzo di 50 dollari.

Una “sanzione” che non è andata giù alla coppia, secondo la quale il bambino non avrebbe dato fastidio agli altri clienti.

Fonte foto: 123RF

La tendenza dei ristoranti vietati ai bambini

Tra le altre “opzioni” del menù del locale c’è anche la mancia del 20% per i tavoli con più di sei persone e per chi chiede i conti separati, oltre a uno sconto per chi paga in contanti.

La vicenda ha riaperto un dibattito che sta prendendo piede sia negli Usa che in Italia. Esistono infatti diversi ristoranti che negano l’ingresso ai bambini, in Italia lo ha recentemente fatto un ristorante di Vigevano. Proprio nel nostro Paese non sono mancate le lamentele dei ristoratori nei confronti dei genitori che non riescono a tenere a bada i propri figli.

Secondo uno studio dell’Istituto Italiano di Studi Transdisciplinari, i bimbi italiani sarebbero i più maleducati d’Europa, soprattutto al ristorante.

La denuncia dei ristoratori

I ristoratori, come nel caso della Georgia, puntano il dito contro i genitori. Spetta a loro, secondo i proprietari dei locali, decidere se è il caso o meno di portarli in un ristorante.

Dario Tornatore, chef dell’hotel Laurin di Bolzano, intervistato da Repubblica, spiega che i piccoli clienti “vanno educati alla tavola”.

“Mia figlia Rebecca di 10 anni l’ho portata ovunque da quando aveva pochi mesi, abituandola da subito a stare a tavola. E a provare tutti i piatti”, ha spiegato Tornatore, dicendo di aver sempre evitato per la figlia il kids menu.