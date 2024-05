Morto mentre faceva scialpinismo sul Monte Paramont in Valle d'Aosta, caduto mentre era da solo

In Valle d’Aosta è stato trovato morto, sul Monte Paramont nel comune di La Salle, un uomo uscito da solo alle prime ore della mattina di venerdì 3 maggio per fare scialpinismo. La vittima è Denis Trento, 42 anni, pluricampione di questa disciplina e guida alpina.

Uomo morto sul Monte Paramont

L’allarme è stato dato dai familiari di Trento che non hanno visto rientrare il congiunto per l’ora di pranzo e che hanno cercato inutilmente di mettersi in contatto.

Le ricerche sono partite nel primo pomeriggio. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero.

Il Monte Paramont fa parte delle Alpi della Grande Sassière e del Rutor nelle Alpi Graie. Si trova in Valle d’Aosta. La sua vetta culmina a 3.301 metri.

Il corpo è stato avvistato alla base della parete Nord. Una volta raggiunto, il medico dell’equipaggio ha solo potuto constatare il decesso.

L’uomo era uscito di buon mattino con l’intenzione di salire verso la vetta per poi discendere in solitaria. Trento potrebbe essere caduto, ma in mancanza di ulteriori dettagli non si può escludere alcuna ipotesi, come quella del malore.

Morte durante la salita

È quasi certo che la tragedia sia avvenuta durante la fase di salita, perché la salma indossava ancora i ramponi.

Il corpo di Trento è stato ritrovato nei pressi del distacco di una valanga, ma non era coperto dalla neve. Forse la neve potrebbe essersi staccata al suo passaggio, trascinandolo ma senza ricoprirlo.

Le complesse indagini e le operazioni di riconoscimento ufficiale sono state affidate al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves (Courmayeur). La salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di La Salle.

Chi era Denis Trento

Denis Trento, residente a La Salle, lascia la moglie e tre figli. Era in forza al Centro Sportivo Esercito di Courmayeur. Nel 2007 era diventato campione europeo a squadre di skialp. Aveva poi confermato il titolo nel 2009. Nel 2008 e nel 2011, ancora nella competizione a squadre, il riconoscimento ai mondiali. Nel 2009 il successo al trofeo Mezzalama.