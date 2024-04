Alpinisti bloccati in parete vengono recuperati con l'elicottero: il video dello spettacolare salvataggio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Salvataggio al cardiopalma per due alpinisti rimasti bloccati sulla Parete Caporal a Noasca, in provincia di Torino. I due sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco con una spettacolare operazione di salvataggio con l‘elicottero, documentato dal video.

Tutto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 aprile. Come riporta Ansa, i due alpinisti hanno chiamato il 112 verso le 18.30. La centrale operativa dei vigili del fuoco ha attivato l’equipaggio dell’elicottero Drago 51.

Giunti sul posto due soccorritori sono scesi con il verricello per iniziare le procedure di salvataggio, recuperando la coppia. Portati in zona sicura alle 19.30, i due non hanno avuto bisogno di cure mediche.