Morto il bimbo di 7 anni per cui fu organizzata la festa dei supereroi al Regina Margherita: addio a Mirko

Si è spento Mirko, a soli 7 anni. Il piccolo paziente era ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il decesso è stato registrato venerdì sera.

La malattia

Il 2 giugno scorso il bimbo aveva ricevuto la visita a sorpresa degli amici di famiglia e di semplici cittadini camuffati da supereroi: da Super Mario a Spiderman, fino all’incredibile Hulk. Avevano risposto in tanti all’appello lanciato dai genitori.

Mirko era giunto in ospedale circa un anno fa con la febbre alta e il respiro corto. Inizialmente si crebbe che avesse contratto il Covid. Esami più approfonditi hanno invece restituito una diagnosi terribile: tumore ai polmoni, una delle forme più aggressive.

Fonte foto: ANSA

L’ospedale: “Speriamo che la ricerca avanzi”

“Ci spiace moltissimo – ha riferito, come riporta Repubblica, Franca Fagioli, direttrice del reparto di Oncologia Pediatrica del Regina Margherita – Abbiamo cercato di accompagnare lui e la famiglia in questo doloroso percorso aiutati da molti generosi e sensibili cittadini. Come sempre. Speriamo che la ricerca preclinica e clinica ci permetta di guarire sempre più bambini e adolescenti”.

I dettagli della festa organizzata il 2 giugno

Il 2 giugno scorso era stata organizzata una festa per Mirko a cui restavano pochi giorni di vita. I genitori hanno voluto regalare al piccolo uno degli ultimi momenti di spensieratezza e giocosità. Da qui l’iniziativa – “Super M”, dal nome del bimbo – organizzata da alcuni amici di famiglia.

La ditta Vertical, a cui si sono rivolti la madre e il padre di Mirko, ha risposto presente, regalando la manifestazione: alcuni operatori specializzati in edilizia acrobatica, abbigliati di tutto punto, sono scesi con le funi sulla parete dell’ospedale dove il piccino era ricoverato.

L’evento si era poi allargato, con diverse persone (alcune mascherate altre no) che si sono presentate davanti all’ospedale, così da donare un quadretto memorabile a Mirko e ai piccoli pazienti che si sono affacciati dalle loro stanze d’ospedale.