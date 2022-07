Morto Aldo Balocco, inventore dell'iconico panettone mandorlato: la sua storia

Aldo Balocco, presidente onorario dell’omonima azienda dolciaria di Fossano, nonché inventore dell’iconico panettone mandorlato, è morto nella notte tra venerdì 1° e sabato 2 luglio 2022. Aveva 91 anni, la maggior parte dei quali dedicati alla sua azienda.

La storia di Aldo Balocco

Nato nel 1930, Aldo Balocco rimase orfano della mamma quando aveva solo una settimana di vita. Trascorse l’infanzia tra Genola e Fossano, proprio sopra la pasticceria fondata nel 1927 dal padre, Francesco Antonio Balocco. Fu sua l’idea, suggerita al padre, di insistere sulla pasticceria secca e di cominciare a produrre dolci da vendere all’ingrosso.

Il primo stabilimento dell’azienda, distribuito su quattro piani, aveva solo 30 addetti. Da lì, però, è partita la rivoluzione dei Balocco. Fu Aldo Balocco, nel 1955, a decidere di assumere un giovane lombardo, sfollato a Cuneo negli anni della guerra, che aveva lavorato a Milano alla Motta e all’Alemagna, che all’epoca erano due colossi dell’industria dolciaria. Ermanno Crespi, originario di Abbiategrasso, introdusse così a Fossano la tecnologia della “lievitazione naturale”.

I due progettarono un panettone inedito: alto come quello milanese, ma glassato come quello basso piemontese, con l’aggiunta di una copertura di mandorle tostate e granella di zucchero. Aldo Balocco scelse il fortunato nome del nuovo prodotto: Mandorlato Balocco, il panettone che diventerà ambasciatore in tutto il mondo dell’azienda di Fossano.

Oggi l’azienda Balocco ha uno stabilimento di 75mila metri quadri coperti, dove vengono prodotti biscotti, panettoni e colombe, con 500 addetti ed esportazioni in oltre 70 Paesi, e vanta un fatturato di 200 milioni l’anno.

La vita privata di Aldo Balocco

Aldo Balocco è il papà di Alberto e Alessandra, oggi alla guida dell’azienda Balocco. Era vedovo dal 2015, anno in cui perse la vita sua moglie Anna Ferrero. Balocco è stato proclamato Cavaliere del lavoro nel novembre del 2010 dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Fonte foto: ANSA Aldo Balocco mentre riceve dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro”, nella mattinata del 17 novembre 2010.

I funerali di Aldo Balocco

I funerali di Aldo Balocco, deceduto all’età di 91 anni nella notte tra venerdì 1° e sabato 2 luglio 2022, sono in programma nella giornata di lunedì 4 luglio 2022, alle ore 10, al Duomo di Fossano, in provincia di Cuneo.