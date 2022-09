Morte Regina Elisabetta, le prime parole di William: "Il mondo ha perso una leader, io la nonna"

“Giovedì il mondo ha perso una leader straordinaria ma io ho perso una nonna”. Sono queste le prime dichiarazioni pubbliche del Principe William, diventato l’erede al trono del Regno Unito dopo la morte della nonna, Elisabetta II. In un post pubblicato su instagram, William ha promesso di onorare la memoria di Elisabetta, sostenendo suo padre, il Re, in “ogni modo possibile”.

Elisabetta, le prime parole del nipote

Il Principe William ha poi aggiunto: “Sapevo che il giorno della sua morte sarebbe venuto, ma ci vorrà tempo prima di sentire la realtà della vita senza la nonna“, ricordando come Elisabetta gli sia stata vicina “nei momenti più felici e in quelli più tristi della mia vita”.

Mia nonna, ha sottolineato William, “disse che il dolore è il prezzo che paghiamo per l’amore. Tutto il dolore che proveremo nelle prossime settimane dimostrerà l’amore che sentivamo per la nostra straordinaria regina”, ha aggiunto.

“Ho perso mia nonna”

William ha sottolineato che giovedì 8 settembre “il mondo ha perso una leader straordinaria, nei prossimi giorni molto si parlerà molto del significato del suo regno storico”, ha aggiunto il Principe.

“Io ho tuttavia ho perso una nonna“, sottolineando il grande legame che c’era fra lui e la Regina Elisabetta.

I reali salutano la folla

É stato William, nuovo principe di Galles, secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, a chiedere al fratello Harry di accompagnare lui e la moglie Kate – assieme a Meghan – all’esterno del Castello di Windsor per guardare i fiori lasciati in omaggio dalla folla radunata in attesa, come confermato da un portavoce della famiglia reale.

Fonte foto: IPA Il Principe William

È la prima volta che le due coppie sono state viste insieme dal Commonwealth Day, il 9 marzo 2020. Oggi, 10 settembre, si è tenuta la proclamazione di Re Carlo III, che sale al trono d’Inghilterra, alla dipartita della Regina Elisabetta II dopo 70 anni di Regno.

Venerdì 9 settembre, il re ha già tenuto il suo primo discorso alla Nazione, giurando di servire il Paese per tutto il resto della sua vita esattamente come ha fatto la madre.