Carlo III, quando sarà il nuovo re e come cambierà l'inno britannico dopo la morte della Regina Elisabetta

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

La Regina Elisabetta II è morta l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni, dopo 70 di regno. Il suo posto sarà preso dal figlio Carlo, principe di Galles dal luglio 1958. Formalmente non è ancora re: essendo il primogenito toccherà a lui sedere sul trono, ma solo dopo la cerimonia di proclamazione. Ecco quando si terrà.

Quando sarà incoronato re: la data della proclamazione

Carlo sarà ufficialmente proclamato re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth sabato 10 settembre.

La cerimonia si terrà al Saint James’s Palace di Londra, davanti all’Accession Council (Consiglio della salita al trono), l’organo incaricato per la proclamazione di un nuovo re dopo la morte di un monarca, composto da consiglieri privati, grandi ufficiali di Stato, membri della Camera dei Lord, il Lord sindaco di Londra, gli assessori della City di Londra, alti commissari dei regni del Commonwealth e alti funzionari.

Fonte foto: ANSA La regina Elisabetta, il principe Carlo e Camilla in una foto scattata a Windsor il 9 aprile 2005

Come cambia l’inno

Con la successione al trono, l’altra notizia è che il Regno Unito dovrà cambiare il testo del suo inno nazionale: la frase ‘God Save the Queen’, infatti, sarà sostituita.

La proclamazione di Carlo III verrà fatta da un funzionario, noto come Garter King of Arms, da un balcone sopra Friary Court, a Saint James’s Palace: annuncerà pubblicamente ‘God save the King’, Dio salvi il Re. L’ultima volta era successo nel 1951, durante un’amichevole di calcio tra Inghilterra e Austria (il re era Giorgio VI, predecessore della Regina Elisabetta).

Dopodiché, i colpi di cannone saranno sparati a Hyde Park, alla Torre di Londra e dalle navi militari: il proclama che annuncia Carlo III come re sarà letto anche a Edimburgo, Cardiff e Belfast.

Venerdì 9 settembre è atteso il primo discorso ufficiale da monarca.

Cosa cambia oltre all’inno

Ma le novità non finiscono qui. Oltre all’inno, infatti, cambierà lo stemma reale utilizzato per le lettere.

In calce, infatti, non comparirà più la sigla ‘ER‘, che stava per ‘Elizabeth II Regina‘ (rigorosamente in latino): lo stemma sarà sostituito con quello del successore, Carlo III.

Stesso discorso per le banconote e i francobolli, che porteranno l’immagine del nuovo re.