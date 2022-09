Morte Alessandra Matteuzzi, la sorella la ricorda a Domenica In: il gesto speciale di Mara Venier

Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra Matteuzzi, uccisa a martellate il 29 agosto a Bologna dall’ex compagno, il calciatore 27enne Giovanni Padovani, è stata ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’ nella giornata di domenica 11 settembre.

Il drammatico racconto di Stefania Matteuzzi

Ospite di ‘Domenica In’, Stefania Matteuzzi ha descritto così la sorella Alessandra: “Era molto bella, ma anche una persona semplice, al di là di quello che si può pensare vedendo i social. Condividevamo molto, come se avessimo vissuto nella stessa casa. Tutti i giorni ci raccontavamo quello che ci succedeva. L’avevo spinta io a cercare di conoscere un uomo, a lei non interessava dopo i problemi di salute dei nostri genitori”.

Il racconto è proseguito così: “Alessandra mi ha parlato di Giovanni sin da subito. L’aveva trovato su Facebook. All’inizio era rimasta colpita perché lui gli aveva raccontato di un problema di salute che aveva avuto in passato. Le era dispiaciuto. Spesso mi diceva che lo apprezzava perché cercava di andare avanti nonostante le difficoltà. Fino a Ferragosto dello scorso si è comportato bene, era molto amorevole anche con la mia mamma”.

La situazione è cambiata dopo Natale: “Ha iniziato a comportarsi in maniera strana. Mi contattava continuamente, lui era convinto che mia sorella lo tradisse e voleva che io lo appoggiassi. Poi è diventato aggressivo, urlava e ho detto basta. Alessandra mi dava ragione ma a fatica ne ha preso le distanze anche se lui provava a riavvicinarsi. Piano piano ha trovato la forza, si è resa conto che faceva cose sempre più gravi“.

A luglio Alessandra Matteuzzi ha deciso di denunciare: “Sono andata a casa sua con una scusa. Ci eravamo allontanate in quel periodo, io avevo paura del comportamento di questa persona ma lei continuava a dargli una possibilità. Lei ha confessato che era disperata. Il 29 luglio è andata a fare la denuncia. Ha fatto finta finta di andare in vacanza per far vedere che non era a casa”.

Un mese dopo, però, sua sorella Alessandra è stata uccisa: “Quel giorno lì io l’ho vista. Voleva parlarmi. Mi disse che era disperata per Giovanni, che il giorno prima si era presentato di nuovo sotto casa e le aveva staccato la luce. Lei era convinta che lui non ci fosse quella sera, che fosse in Sicilia con la squadra. Volevo che restasse da me ma lei doveva dare da mangiare al cane. Eravamo a telefono insieme, prima ancora che entrasse dal condominio. A un certo punto ho sentito solo urla di lei e di lui incomprensibili. Non c’è stato dialogo. Ho chiamato subito i Carabinieri con il telefono del mio compagno e intanto al telefono sentivo ancora le urla. Mi sono precipitata da lei, ma quando sono era arrivata era già troppo tardi”.

Fonte foto: ANSA Mara Venier, che ha ospitato Stefania Matteuzzi a ‘Domenica In’, ha avuto per lei un pensiero speciale.

Il gesto speciale di Mara Venier per Stefania Matteuzzi

Al termine del racconto di Stefania Matteuzzi, Mara Venier ha preso la parola per manifestarle la sua vicinanza e il suo affetto. La conduttrice ha tentato di spiegare alla sorella di Alessandra Matteuzzi che non dovrebbe sentirsi in colpa per quanto avvenuto, cercando anche l’aiuto della psicologa presente in studio. Mara Venier, visibilmente toccata dal racconto della donna, ha anche regalato dei fiori a Stefania Matteuzzi.

La rivelazione di Mara Venier

Alcuni giorni fa, Mara Venier, annunciando la presenza di Stefania Matteuzzi in studio a ‘Domenica In’, aveva confidato in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ di essere stata picchiata da un suo ex: “Nella prima puntata avrò ospite la sorella di Alessandra, la signora di Bologna massacrata a martellate dal compagno più giovane. Una storia terribile di ossessione, di possesso, di libertà negata, di violenza. Io ne so qualcosa: ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi. Mi ha aspettato sotto casa con un coltello. Questa è una cosa che non ho mai raccontato”.

Mara Venier aveva aggiunto: “Io ho provato la paura. La paura della violenza fisica, e la paura di sporgere denuncia. Ma ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto. Fu un grave errore. Alla fine sono stata costretta a denunciare, andavo sul set con due carabinieri di scorta. Ma avrei dovuto interrompere la spirale prima”.