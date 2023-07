Morta Andrea Evans attrice di Beautiful per un tumore al seno: aveva appena compiuto 66 anni

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

È morta l’attrice Andrea Evans. In Italia era diventata famosa grazie al suo ruolo in Beautiful nel ruolo di Tawny Moore nel biennio 1999-2000. La morta è sopraggiunta in seguito a complicazioni per un cancro al seno con il quale lottava da tempo. Aveva da poco compiuto 66 anni.

La morte di Andrea Evans

L’attrice Andrea Evans è deceduta in seguito a complicazioni dovute al cancro al seno. Lo ha confermato il manager di Evans a USA TODAY il mattino seguente. L’annuncio è stato accompagnato da un messaggio di affetto: “Era una persona straordinaria, amata da tutti coloro che la conoscevano. La sua forza incrollabile, positività e spirito indomabile ci hanno ispirato in ogni fase della sua lotta senza paura contro questa malattia implacabile”.

La figlia, appena 19enne, ha parlato della madre e della forza che le ha trasmesso nella lotta contro il cancro. La donna è deceduta nella sua casa a Pasadena, in California.

Chi è Andrea Evans

Andrea Evans è stata un’attrice statunitense. Conosciuta soprattutto per i suoi ruoli nelle soap opera, Evans ha recitato anche in alcuni film come “I gusti del terrore” nel 1995 e “Hit List” nel 2011, non i suoi ruoli migliori.

Al contrario nella sua carriera è stata nominata diverse volte agli Emmy Awards come migliore attrice e come miglior cattiva in una soap opera. Già nel 1981 è stata candidata agli Young Artist Awards come miglior giovane attrice.

I suoi successi

Andrea Evans era una regina indiscussa delle soap opera. Il suo debutto televisivo è stato nel ruolo di Fay Morrison Wheeler nella miniserie della NBC “The Awakening Land” nel 1978. La sua carriera si è mossa nel piccolo schermo, passando da “Una vita da vivere” sulla ABC, fino al più noto “Beautiful” che le ha donato la notorietà internazionale.

Nel mezzo ruoli in altre soap come in “The Young and the Restless”, “The Bold and the Beautiful” e “Passions” dove è apparsa per oltre 600 episodi.