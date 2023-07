Noto conduttore tv della Bbc sospeso per abusi su un minore: 35 mila sterline in cambio di foto esplicite

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Uno scandalo a sfondo sessuale ha scossa la Bbc, l’emittente televisiva pubblica del Regno Unito. Un noto presentatore televisivo è stato sospeso perché accusato di aver incoraggiato un ragazzo minorenne a mandargli foto sessualmente esplicite in cambio di soldi. Denaro che, secondo quanto riportato dai media inglesi, veniva usato dal giovane per comprare droga. Il nome del conduttore non è stato rivelato.

Fino a 40mila euro per una foto

Il conduttore della Bbc avrebbe pagato fino a 40mila euro per avere foto dal giovane. Ma l’emittente pubblica è finita sotto accusa anche perché la sospensione è arrivata solo 48 ore dopo la pubblicazione della storia sui giornali.

A raccontare la storia è stata la madre del ragazzo, che a metà maggio aveva presentato un esposto alla Bbc, che non aveva però preso alcun provvedimento.

I conduttori Bbc negano il coinvolgimento

La vicenda ha scatenato fortissime reazioni sui social e non sono mancate le illazioni sulla possibile identità del conduttore sospeso.

Proprio per questa ragione molti volti noti della Bbc hanno dichiarato la propria estraneità ai fatti. Tra loro anche Gary Lineker, ex centravanti del Tottenham e della Nazionale inglese, che è uscito allo scoperto su Twitter. “Odio deludere gli odiatori, ma non sono io”, ha twittato Lineker.

Atteggiamento simile quello di Rylan Clark, assente dagli studi perché impegnato a registrare un programma in Italia: “Non sono io belli, toglietevi il mio nome dalla bocca”, ha scritto su Twitter.

Il dibattito politico si accende sulla Bbc

Anche Jeremy Vine ha dichiarato pubblicamente di non essere il conduttore accusato delle molestie. Sulla vicenda è intervenuta la ministra della Cultura, Lucy Frazer, che ha chiamato il direttore generale della Bbc per chiedere approfondimenti sulle accuse definite “profondamente preoccupanti”.

Priti Patel, ex ministra degli Interni, ha definito la reazione della Bbc “ridicola”, mentre la laburista Rachel Reeves ha dichiarato che la Bbc “deve mettere la casa in ordine” perché “questo non è abbastanza”. In un comunicato la Bbc ha definito la vicenda “complessa” e ha promesso che affronterà la questione seriamente, tenendo conto anche di “nuove denunce”.

Nei mesi scorsi l’emittente pubblica britannica era finita al centro di polemiche, ma questa volta la vicenda è certamente molto più grave.