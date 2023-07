38enne scoperto con 10 mila foto e video di bambini violentati: era già stato arrestato per abusi su minori

Nel suo archivio erano presenti file che mostravano violenza sessuale su minori, e alcune delle vittime erano in tenera età. È quanto emerso da un’indagine della polizia postale e del centro operativo di Roma e del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Palermo. L’uomo, un 38enne, era già noto alle forze dell’ordine per abusi sui minori.

Foto e video con bambini violentati

Non poche centinaia, bensì almeno 10 mila file tra foto e video che mostravano vere e proprie violenze sui minori in un archivio scoperto dalla polizia postale.

Il materiale pedopornografico era contenuto nei suoi dispositivi e nei cloud. L’operazione ha portato ad individuare un 38enne residente nella provincia di Agrigento già noto alle forze dell’ordine.

Un 38enne è stato trovato in possesso di foto e video che mostravano bambini violentati, alcuni dei quali in tenera età

L’identità e il paese di provenienza del 38enne non sono stati resi noti.

Le indagini

‘Quotidiano di Sicilia’ e ‘Ansa’ riportano che le indagini sono state condotte dal Centro Nazionale per il Contrasto della pedopornografia on-line (CNCPO) della polizia postale di Roma insieme al centro operativo per la sicurezza cibernetica di Palermo, il tutto coordinato dalla Procura del Tribunale di Palermo.

La stessa Procura ha disposto la perquisizione presso l’abitazione del 38enne.

Le indagini, aggiunge la stampa locale, continueranno con il controllo delle identità delle vittime riprodotte attraverso l’accesso al database ICSE (International Child Sexual Exploitation) disponibile presso l’Interpol di Lione.

L’uomo era già stato condannato per abusi sui minori

‘Ansa’ riporta che il 38enne era già stato condannato in passato per abusi sui minori, per questo aveva già affrontato una detenzione.

L’uomo è stato segnalato a seguito di una costante attività di contrasto alla produzione, detenzione e al traffico di materiale pedopornografico che vede impegnate le forze di polizia nazionali e internazionali, le agenzie e l’Europol.

In questa fase delle indagini preliminari contro il 38enne non è stato ancora emesso alcun provvedimento penale per cui, in attesa della condanna definitiva, non può ritenersi colpevole.

