Morgan difende Sgarbi dopo le parole volgari e sessisti al Maxxi: "Una serata di altissimo valore culturale"

Dopo la bufera scoppiata per le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi ad una serata al Museo Maxxi di Roma, Morgan interviene in difesa del sottosegretario alla Cultura. Il cantante, sul palco assieme a Sgarbi, respinge al mittente le accuse di volgarità e sessismo che sono state rivolte al politico ma anche a lui, che ha assecondato senza tanti problemi il discorso.

Morgan difende Sgarbi

Nessun sessismo, da parte di Vittorio Sgarbi solo alcune “battute goliardiche“. È questa la versione di Morgan, che alcuni giorni fa era assieme al sottosegretario sul palco del museo Maxxi di Roma per l’evento inaugurale della stagione estiva.

In un’intervista al magazine Mow il cantante interviene sulle polemiche nate dopo che alcuni dipendenti del museo capitolino hanno inviato una lettera di protesta al presidente della Fondazione Maxxi criticando il turpiloquio, la volgarità e le parole sessiste usate da Sgarbi.

“È stata una serata di altissimo valore culturale, dove si è parlato di Leopardi, dove si è suonato De Andrè e Modugno”, ha detto Morgan. “Questa è cultura e non vedo perché due battute goliardiche che non hanno nulla di sessista devono diventare un pretesto per accusare di non si sa cosa qualcuno che non ha minimamente sbagliato“.

Le accuse di sessismo e volgarità

Le pesanti parole pronunciate da Sgarbi hanno fatto molto discutere. Le accuse mosse dai dipendenti del Maxxi hanno innescato anche l’intervento del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha definito la performance del collega di governo “inaccettabile e scomposta, quella non è cultura”.

Mentre il presidente della Fondazione Maxxi, Alessandro Giuli, è intervenuto al Tg1 per scusarsi con i dipendenti.

Fonte foto: ANSA Vittorio Sgarbi e Morgan al Maxxi di Roma

La versione di Morgan

Mancava però la versione di un altro protagonista della serata: Morgan. L’ex cantante dei Bluvertigo, che ha condotto il colloquio con Sgarbi, ha difeso il politico e se stesso, rinviando al mittente le accuse di volgarità e sessismo.

Sgarbi “ha risposto in maniera assolutamente brillante a tutte le mie domande e mi sembra che prendere cinque minuti su due ore di spettacolo sia veramente pretestuoso: questo è un chiaro esempio di cosa vuol dire strumentalizzare, ha detto Morgan.

Secondo il cantante si è trattato di uno “spettacolo ironico” e si è fatto polemica soltanto per “due battute goliardiche”. “Allora bandiamo Don Giovanni e Casanova come figure dalla storia?”.

Morgan ha parlato anche del ministro Sangiuliano che ha criticato le parole di Sgarbi: “Si sta facendo influenzare da una visione distorta e manipolante, mentre Giuli si sta defilando per timore di perdere il posto”.