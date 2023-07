Amadeus risponde a Morgan e Sgarbi? Il post misterioso sugli "idioti" dopo la polemica: cosa è successo

Non sembrano volersi fermare le polemiche che stanno facendo seguito alle parole pronunciate da Vittorio Sgarbi dal palco del Maxxi di Roma, che insieme a Morgan aveva lanciato un’invettiva ai danni del conduttore di Sanremo. Che, a mezzo social, pare abbia deciso di rispondere.

Le parole di Sgarbi e Morgan

Nella serata del 21 giugno, dal palco del museo Maxxi di Roma, Vittorio Sgarbi e Marco Castoldi, in arte Morgan, sono intervenuti nell’ambito della serata inaugurale dell’Estate al Maxxi.

In un evento che ha lasciato molti strascichi, a causa delle frasi volgari e sessiste pronunciate dall’attuale sottosegretario alla Cultura, sembra essere passato sottotraccia l’attacco dei due ospiti ad Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo.

Il post con il quale Amadeus ha “risposto” alle critiche giunte dal palco del Maxxi da Sgarbi e Morgan

“È possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?” ha detto Sgarbi dal palco, sostenuto poi da Morgan: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!”.

La risposta di Amadeus

E giusto per non lasciare nessun dubbio, in un clima che voleva quasi sembrare giocoso, Sgarbi ha “offerto” la conduzione del Festival a Morgan: “Domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo. Sfrattiamo Amadeus, che lì ha messo le tende”, ha concluso il sottosegretario alla Cultura.

Frasi che non sono passate inosservate e che sono arrivate alle orecchie di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ovvero Amadeus, che senza volersi dilungare in sterili polemiche ha deciso di voler affidare la sua risposta ai social.

In un post condiviso su Instagram, il conduttore ha pubblicato la frase “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”. Un messaggio che non sembra affatto casuale.

Il ministro Sangiuliano su Sgarbi

E sulla polemica, che Sgarbi ha definito “strumentale”, è intervenuto anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al quale il Pd ha anche chiesto di riferire in Aula sulle “gravi e volgari battutacce sessiste pronunciate da Sgarbi”.

“Sono da sempre e categoricamente lontano da manifestazioni sessiste e dal turpiloquio, che giudico sempre e in ogni contesto inammissibili e ancor più in un luogo di cultura e da parte di chi rappresenta le Istituzioni” ha detto poi sulla questione il ministro, prendendo le distanze dal suo sottosegretario.

“La libertà di manifestazione del pensiero deve essere sempre massima e garantita a tutti, ma trova il suo limite nel rispetto delle persone – ha aggiunto Sangiuliano – anche le forme dell’espressione non devono mai ledere la dignità altrui”.

Parole che non hanno però scalfito la dura corazza di Vittorio Sgarbi: “Rivendico tutto quello che ho fatto e detto. Se dovessi accettare il ricatto di alcuni dipendenti del Maxxi staremmo freschi”.