Monza, bimba di 4 anni lasciata sola in casa dai genitori: salvato dai vicini, coppia denunciata per abbandono

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una coppia di Desio, in provincia di Monza e Brianza, è stata denunciata per abbandono di minore dopo aver lasciato da sola in casa, per diverse ore, la figlia di 4 anni. La piccola è stata tratta in salvo dalla polizia locale grazie all’intervento dei vicini di casa che, sentendola piangere disperatamente per ore, hanno chiamato le forze dell’ordine.

Abbandonata in casa dai genitori

Dopo il caso di Diana, la piccola morta a Milano dopo essere stata abbandonata da sola in casa per una settimana dalla madre Alessia Pifferi, un altro episodio di cronaca sconvolge la Lombardia. È avvenuto a Desio, nel brianzolo, dove una bimba di 4 anni è stata lasciata all’interno di un appartamento per diverse ore dai genitori.

La piccola, però, è riuscita a farsi notare. Dopo alcune ore in solitaria all’interno della casa, la bimba si è resa conto di essere da sola e ha cominciato a piangere attirando l’attenzione dei vicini. Il suo pianto disperato, infatti, ha incuriosito la famiglia dell’appartamento vicino che, drizzando le orecchie e puntandole verso il muro confinante, ha capito che qualcosa non andava nella casa accanto.

Chiamata la polizia, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno tratto in salvo la piccola.

Polizia salva la bimba

Una volta arrivata sul posto, la volante della polizia locale ha cercato di individuare l’appartamento dov’era la piccola e in pochi minuti è riuscita a metterla in salvo. Dopo aver parlato con la piccola da dietro la porta, per cercare di tranquillizzarla, gli agenti sono riusciti a convincerla ad aprire la porta.

Entrati all’interno dell’abitazione, la prima preoccupazione degli agenti è stata quella di controllare se i genitori fossero lì e se fosse successo qualcosa di grave, ma dal sopralluogo la risposta è stata negativa. Ecco allora che è stato ricostruito l’intero scenario, con la piccola “dimenticata” in casa dalla coppia.

Coppia accusata di abbandono di minore

Soltanto qualche ora dopo, al rientro a casa, i genitori hanno scoperto cos’era successo. Ritornati dalla passeggiata, infatti, i due hanno trovato la polizia ad accoglierli e gli agenti hanno redatto un’informativa alla Procura di Monza con i dettagli sull’accaduto.

Come riportano i media locali, non è chiaro cosa abbiano detto i due agli agenti intervenuti sul posto che li hanno richiamati all’ordine con una dura ramanzina.