Montallegro (Agrigento), manca l'autista dello scuolabus: a mettersi alla guida è il sindaco del paese

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

In paese manca l’autista dello scuolabus e al volante si mette il sindaco. Succede a Montallegro, paese di 2.500 abitanti in provincia di Agrigento, dove il sindaco Giovanni Cirillo ha deciso di sopperire all’assenza dell’addetto alla guida dello scuolabus. E così ogni mattina, dalle 8 alle 9,30, il sindaco 45enne porta a scuola i bambini e lo farà per tutto l’anno scolastico.

La decisione di mettersi alla guida dello scuolabus

Giovanni Cirillo specifica di essere in possesso della patente per guidare lo scuolabus e di essersi messo a disposizione della comunità in maniera quasi naturale. Padre di una bambina di 11 anni, Cirillo ha raccontato a TgCom24 di aver avanzato la proposta di sostituire l’autista dello scuolabus (quando quest’ultimo era malato) già quando era consigliere comunale. Ma nessuno gli aveva dato la possibilità di farlo.

Ora che è sindaco (da ottobre 2021) ha deciso di farlo: “Mi diverto del resto, mi piace. È bello perché studio, cultura e socialità sono alla base di tutto. E sono contento di aiutare i più piccoli e le loro mamme”. Cirillo, che aveva preso la patente per i pullman durante il militare, l’ha sempre rinnovata.

Prima possibile l’assunzione di un nuovo autista

Il sindaco, tuttavia, specifica che l’impegno da autista dello scuolabus è subordinato a quello di sindaco.

“Se per impegni istituzionali un giorno non sarò disponibile avvertirò le mamme e saranno loro a portare i piccoli a scuola”, spiega Cirillo.

“Al momento i conti del Comune non ci permettono di assumere un altro autista. Ma non appena quello attuale, al quale non è stata rinnovata la patente, andrà in pensione, lo faremo”, aggiunge il sindaco. Episodi simili erano accaduti in passato a Lecce e a Belluno.