Missaglia, violento incidente: uomo travolto con il suo cane da un'auto in corsa, morti dopo un volo di metri

Gravissimo incidente lungo Corso Europa (Strada Provinciale 54) di Missaglia, in provincia di Lecco, dopo le 18.30 di oggi, martedì 27 dicembre 2022. Un uomo ha perso la vita, travolto da un’auto in corsa. Con lui c’era anche il suo cane, fidato amico a quattro zampe.

Uomo ucciso insieme al suo cane da un’auto in corsa a Missaglia (Lecco)

Il 44enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme al suo cane nei pressi del vivaio Ikebana, quando un automobilista che procedeva in direzione Monticello lo ha investito.

L’impatto è stato particolarmente violento. L’uomo e l’animale sono stati catapultati contro l’asfalto a diversi metri di distanza. Le condizioni del ferito sono apparse subito disperate.

Il cane, un husky, è morto sul colpo. I testimoni e i passanti hanno subito chiamato i soccorsi per il suo padrone, effettuandogli il massaggio cardiaco nel mentre.

Immediati i soccorsi, ma il 44enne è morto in ospedale poco dopo l’arrivo

In pochi minuti sono accorsi sul posto i Carabinieri, un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora. Si è attivato anche l’elisoccorso proveniente da Como.

Il 44enne è stato portato presso l’ospedale di Merate (Lecco) con un codice rosso, ma è morto poco tempo dopo il suo arrivo in Pronto soccorso.

La ricostruzione dell’incidente e le responsabilità dell’automobilista

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore delle indagini, l’uomo e il suo cane avrebbero attraverso la strada provinciale per passare da via Benzoino a via Rengione.

Tuttavia l’automobilista che guidava una piccola utilitaria blu, una Peugeot, non li avrebbe visti in tempo e non sarebbe riuscito a frenare.

A causa dell’impatto il 44enne è stato scaraventato ad alcuni metri di distanza. Il conducente della macchina è rimasto in stato di shock per quanto avvenuto.

I Carabinieri, che stanno indagando sul violento investimento avvenuto a Missaglia, stanno valutando la posizione del proprietario della Peugeot, che dovrebbe essere sottoposto anche agli accertamenti medici del caso.

Non sono emersi però elementi che farebbero pensare a qualcosa di diverso da uno sfortunato incidente.

Nel mentre la circolazione della strada provinciale è rimasta bloccata, con Corso Europa chiuso al traffico all’altezza della rotonda che conduce al centro del paese.