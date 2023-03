Minorenne uccide 8 persone in Messico: arrestato "El Chapito", ha aperto il fuoco durante un compleanno

Le autorità messicane hanno arrestato un ragazzo di 14 anni, soprannominato “El Chapito”, per l’omicidio di otto persone legate al mondo del narcotraffico vicino a Città del Messico. A renderlo noto, il dipartimento federale della pubblica sicurezza.

Arrestato minorenne per omicidio

Il ragazzo, riferisce l’Ansa, che avrebbe aperto il fuoco da una motocicletta contro una famiglia nel sobborgo di Chimalhuacan il 22 gennaio scorso, è stato arrestato insieme ad un’altra persona adulta.

L’adulto è noto come “El Nono”. Secondo quanto riferito, la famiglia stava festeggiando una festa di compleanno al momento del brutale assalto, nel quale sono morte otto persone e ferite altri cinque, tra cui un bambino di tre anni.

La versione del 14enne

Il nome del 14enne non è stato reso noto ma il suo soprannome – “El Chapitò”, “Piccolo Chapo” – sembra essere un riferimento all’ex re del narcotraffico, attualmente in carcere negli Usa, Joaquin ‘El Chapò Guzman.

Il movente dietro gli omicidi non è stato reso noto, ma le bande di narcotrafficanti messicane spesso sono coinvolte in sequestri di persona e omicidi a contratto.

Ennesimo episodio in Messico

Sfortunatamente, il Messico non è estraneo ad episodi violenti di questo tipo. Come ricorda il Daily Mail, nel 2010, i soldati hanno arrestato un ragazzo di 14 anni soprannominato “El Ponchis” che sosteneva di essere stato rapito all’età di 11 anni e costretto a lavorare per il Cartello del Pacifico meridionale, un ramo della banda frammentata di Beltran Leyva.

Fonte foto: IPA Minorenne arrestato in Messico

Dopo il suo arresto, il ragazzo, che le autorità hanno identificato solo con il suo nome, Edgar, ha detto ai giornalisti di essere stato drogato e minacciato oltre che costretto a commettere i crimini.

Nella giornata di giovedì 16 marzo i pubblici ministeri di Sonora hanno dichiarato di aver arrestato una donna collegata a ben nove omicidi nella città di confine di Mexicali.

L’ufficio del pubblico ministero ha affermato che la donna aveva mandati pendenti per due omicidi, ma che era stata citata in altre sette indagini per omicidio.