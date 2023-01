Sparatoria in California durante la festa per il Capodanno cinese: diverse vittime, la dinamica e il bilancio

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Diverse persone sarebbero rimaste uccise e numerose sarebbero quelle ferite in seguito a una sparatoria avvenuta in California durante le celebrazioni del Capodanno lunare cinese. Secondo quanto riferito dal Los Angeles Times un uomo, munito di mitragliatrice, avrebbe aperto il fuoco contro la folla che si trovava a Monterey Park uccidendo e ferendo diverse persone.

Spari alla festa del capodanno cinese in California

Stando a quanto riferito dai media americani l’agguato è avvenuto poco dopo le 22 locali, le 7 italiane, in un parco di Los Angeles che era stato adibito per accogliere due giorni di festa in occasione del Capodanno cinese. Il Monterey Park, a quell’ora preso d’assedio dalla comunità sino-americana- molto presente sul territorio- è diventato il palco della sparatoria.

Un uomo, che secondo le prime informazioni aveva con sé una mitragliatrice e diverse munizioni, avrebbe aperto il fuoco ferendo, anche mortalmente, i presenti.

Al momento non si sa se l’assalitore è stato fermato o meno dalle forze dell’ordine né, tantomeno, se l’uomo sia tra i feriti o le vittime della sparatoria avvenuta a Monterey Park.

Il bilancio della sparatoria

Al momento, secondo le informazioni che trapelano dai media statunitensi, una dozzina di persone risulterebbe ferita in maniera grave. Diverse persone, riferiscono i testimoni, sono state portate via in barella.

“Ci sono delle vittime” ha riferito la BBC. Secondo un primo bollettino le persone che hanno perso la vita sarebbero 9.

Fonte foto: ANSA

Spari confusi durante la festa

Secondo quanto riferito da diverse testate locali, i partecipanti alle celebrazioni per il Capodanno lunare cinese non si erano da subito resi conto di quanto stava accadendo. Gli spari, avvenuti in rapida successione, erano stati infatti confusi con il tipico suono dei fuochi d’artificio. Ma appena si sono resi conto di quanto stava accadendo è partito il fuggi fuggi generale.

Sul posto è accorsa una massiccia presenza di forze dell’ordine che ha chiuso la zona.

Cos’è il Capodanno cinese

La sparatoria di Monterey Park, come detto, è avvenuta durante le celebrazioni del Capodanno cinese. Ma di cosa si tratta?

Parliamo della festività più sentita e celebrata in Cina, ovvero l’inizio del nuovo anno per il calendario tradizionale cinese secondo il quale ogni mese inizia in occasione di un novilunio, la fase della Luna il suo emisfero visibile dalla Terra risulta completamente in ombra.

A differenza del capodanno che si festeggia l’1 gennaio, quello cinese non ha una data fissa ma può cadere in un periodo di quasi un mese che oscilla tra il 21 gennaio e il 20 febbraio del calendario gregoriano.