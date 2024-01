Minestrone ritirato dai supermercati Esselunga per rischio microbiologico: assente un allergene nell'etichetta

Il Ministero della Salute ha reso noto di aver ritirato il minestrone Gran Sapore surgelato dai supermercati Esselunga. Il motivo è l’errata etichettatura dei prodotti di un lotto, in cui non è stata dichiarata la presenza di glutine. Sostanzialmente, l’avvertenza è che non debbano essere consumati dai soggetti allergici, non essendo segnalato tra gli ingredienti il relativo allergene. Ecco cosa fare nel caso in cui si siano acquistate le confezioni nei supermercati e quali sono i rischi nel caso si sia consumato il prodotto in questione.

Qual è il lotto ritirato

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto il 12 gennaio 2024: riscontrata un errore nell’etichettatura riguardo la presenza di allergeni.

Quello che si sa, inoltre, è che il marchio di identificazione dello stabilimento è ITL213ZCE e che il minestrone surgelato a marchio Esselunga è stato prodotto da Industrie Rolli Alimentari S.p.A., precisamente nello stabilimento di Roseto degli Abruzzi, provincia di Teramo. Il lotto coinvolto è:

LM339

La data di scadenza delle confezioni (tutte da 600 grammi) del lotto interessato è fissata a dicembre 2025.

Cosa fare se si è acquistato il minestrone ritirato

Se avete acquistato il lotto in questione e siete allergici al glutine, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Quali sono i sintomi delle allergie alimentari

Come spiegato dal sito dell’Humanitas, le allergie alimentari sono delle reazioni del sistema immunitario che si verificano dopo aver consumato un determinato cibo.

I sintomi sono:

formicolio o prurito alla bocca;

o prurito alla bocca; orticaria;

prurito o eczema;

o eczema; gonfiore a labbra, viso, lingua, gola o altre parti del corpo;

a labbra, viso, lingua, gola o altre parti del corpo; difficoltà respiratorie;

dolori addominali;

diarrea, nausea o vomito;

o vertigini;

senso di stordimento.