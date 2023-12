Mortadella Ferrarini Antica Magnolia ritirata per presenza di allergeni: etichetta errata, il lotto coinvolto

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il Ministero della Salute ha reso noto di aver ritirato la mortadella Antica Magnolia-Ferrarini dai supermercati. Il motivo è l’errata etichettatura dei prodotti di un lotto, in cui non è stata dichiarata la presenza di pistacchi e mandorle: un problema notevole per le persone allergiche a questi due alimenti. Ecco cosa fare nel caso in cui si siano acquistate le confezioni nei supermercati e quali sono i rischi nel caso si sia consumato il prodotto in questione.

Qual è il lotto ritirato

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto il 7 dicembre 2023: riscontrata un errore nell’etichettatura riguardo la presenza di allergeni.

Quello che si sa, inoltre, è che il marchio di identificazione dello stabilimento è ITD321M CE e che la mortadella è stata prodotta da Vismara S.p.A., precisamente nello stabilimento di Casatenovo, provincia di Lecco. Il lotto coinvolto è:

2364177

La data di scadenza delle confezioni (tutte da 100 grammi) del lotto interessato è fissata al 14 gennaio 2024.

Cosa fare se si è acquistata la mortadella ritirata

Se avete acquistato il lotto in questione e siete allergici a pistacchio o mandorla, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Per informazioni, il suggerimento è di chiamare il numero verde 80.30.30, così da contattare direttamente Bofrost, che si occupa della commercializzazione.

Quali sono i sintomi delle allergie alimentari

Come spiegato dal sito dell’Humanitas, le allergie alimentari sono delle reazioni del sistema immunitario che si verificano dopo aver consumato un determinato cibo.

I sintomi sono:

formicolio o prurito alla bocca;

o prurito alla bocca; orticaria;

prurito o eczema;

o eczema; gonfiore a labbra, viso, lingua, gola o altre parti del corpo;

a labbra, viso, lingua, gola o altre parti del corpo; difficoltà respiratorie;

dolori addominali;

diarrea, nausea o vomito;

o vertigini;

senso di stordimento.