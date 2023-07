Minacciato di morte il sindaco di Baricella Omar Mattioli: "Preparati la bara" in una lettera, la sua reazione

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Minacce di morte e insulti al sindaco di Baricella, in provincia di Bologna, Omar Mattioli che nelle scorse ore si è visto recapitare una lettera con parole dure nei suoi confronti. Mattioli ha denunciato il fatto ai carabinieri nello shock generale della comunità.

Sindaco minacciato di morte

La lettera indirizzata al sindaco Omar Mattioli è arrivata nella giornata di giovedì 6 luglio 2023 nel Comune di Baricella, dove è in carica dal 2019. Nella missiva, scritta a penna, una serie di insulti e una minaccia chiara che ha fatto preoccupare il primo cittadino e i suoi collaboratori.

“Preparati la bara che presto ti faremo fuori” le parole dure lette dal sindaco, che una volta aperta la busta si è recato dai carabinieri per denunciare il fatto.

La denuncia del primo cittadino

Recatosi dagli uomini dell’Arma, Mattioli ha raccontato tutto quello che era successo. Portando con sé la busta, che verrà analizzata cercando di risalire al mittente, il primo cittadino ha raccontato di avere ricevuto la lettera in Comune, in via Roma a Baricella.

Come raccontato dallo stesso Mattioli, a consegnare suo malgrado la lettera è stato il postino, come qualsiasi altra posta da recapitare in Comune, ma una volta aperta la busta la scoperta delle minacce.

“Sono senza parole” il commento del primo cittadino che poi è stato sentito dai carabinieri per cercare di capire chi potesse avercela con lui. Il sindaco ha comunque spiegato che non si farà fermare dalle minacce e che continuerà a lavorare come sempre, ogni giorno per il bene del Comune di Baricella.

I sospetti

Mattioli, come detto, è stato sentito dai carabinieri per cercare di capire se lui in primis avesse dei sospetti. “Mi hanno chiesto di andare a ripensare anche a tutte quelle situazioni passate che possano aver incrinato il rapporto con qualche cittadino o con qualche azienda” ha raccontato a Il Resto del Carlino.

“Sinceramente non so che dire, spero risalgano al responsabile presto, non è tollerabile” ha poi sottolineato, ribadendo che un sindaco può non piacere, ma che questa lettera ricevuta con minacce e insulti “è eccessivo“.

La solidarietà del sindaco di Bologna

Al sindaco di Baricella sono arrivate parole di supporto dal primo cittadino di Bologna Matteo Lepore, che in passato è stato oggetto di minacce da parte degli anarchici.

“Esprimo profonda solidarietà al sindaco di Baricella Omar Mattioli e alla sua famiglia per le pensatissime minacce ricevute in questi giorni. Nessuna dinamica politica, nessuno scontro deve mai portare a episodi del genere” ha detto il sindaco di Bologna.