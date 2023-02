Minaccia di morte i passanti con un coltello a Jesi e attacca i carabinieri: arrestato un uomo di 48 anni

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile Compagnia di Jesi hanno arrestato un 48enne del luogo per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto di strumenti atti a offendere.

L’intervento dei carabinieri a Jesi

I militari sono intervenuti in una via del centro di Jesi a causa della presenza di un uomo che stava danneggiando le automobili in sosta, colpendole con dei calci.

Al loro arrivo, come riporta l’agenzia ‘ANSA’, il 48enne è tornato nella sua abitazione ed è poi sceso nuovamente in strada armato di un grosso coltello da cucina, con il quale ha minacciato di morte i passanti. L’uomo si è poi avventato contro i carabinieri che, al termine di una breve colluttazione, sono riusciti a disarmarlo rapidamente e a bloccarlo.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’episodio si è verificato in centro a Jesi, nella provincia di Ancona nelle Marche.

Cosa ha scatenato la furia dell’uomo

Stando a quanto è stato fatto sapere dai militari, sembrerebbe che la reazione violenta dell’uomo sia stata innescata da una contestazione a suo carico di una violazione amministrativa, precedentemente accertata dalla Polizia Locale.

L’arresto del 48enne a Jesi

Il giudice di Ancona ha convalidato l’arresto del 48enne fermato dai carabinieri a Jesi e disposto per lui la misura cautelare della custodia in carcere.

Minacce con coltello: cosa è successo a Milano e Mestre

Nel mese di dicembre 2022 e, più precisamente nel pomeriggio del 13 dicembre, un 32enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, era stato bloccato in Piazza Duca d’Aosta a Milano dai Carabinieri della Stazione Duomo dopo che l’uomo, come riportato da ‘Il Giorno’, aveva minacciato con un coltello da cucina alcuni passanti in transito, per poi allontanarsi. In quel caso, il 32enne era stato prontamente rintracciato nelle vicinanze e bloccato dai militari, che avevano sottoposto a sequestro il coltello.

Nel gennaio 2023, invece, a Mestre, un uomo ha minacciato i passeggeri di un bus con un coltello, cantando ad alta voce una sorta di mantra. In quell’occasione solo l’intervento “eroico” dell’autista del bus ha permesso di scongiurare il peggio: l’autista, che ha raccontato la sua esperienza all”ANSA’, ha finto un guasto tecnico al veicolo e reso possibile l’intervento della Polizia, da lui allertata con un messaggio in codice, che ha arrestato l’uomo, con ancora il coltello in mano.