Milano, incidente sulla Tangenziale Est: tir investe due persone e le uccide, guidatore si dà alla fuga

Due uomini sono rimasti uccisi travolti da un tir: il conducente si è dato alla fuga ed è stato arrestato dalle forze dell’ordine. È successo a Milano, sulla Tangenziale est (Teem).

Incidente sulla Tangenziale Est di Milano, la dinamica: due uomini travolti e uccisi da un tir

Le vittime stavano viaggiando verso Agrate quando si sono accorte che il carico del loro furgone si stava muovendo. Per evitare il rischio di perderlo, hanno rallentato fino a fermarsi, per poi scendere in strada. È a quel punto che, all’altezza di Mezzo, il tir li ha investiti. Nonostante l’arrivo dei soccorsi sul posto, per la coppia di guidatori, di anni 51 e 55, non c’è stato nulla da fare.

Il guidatore del mezzo pesante però non si è fermato per prestare soccorso, mentre è stato un testimone, al quale si deve la ricostruzione della dinamica, a chiamare i soccorsi.

L’osservatore si è anche segnato la targa del tir. Il guidatore del camion è quindi stato rintracciato e arrestato.