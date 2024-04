Milano blindata per il G7 dei Trasporti nel giorno dello sciopero dei mezzi pubblici: precettato dal prefetto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Città blindata per il G7 dei Trasporti: il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha predisposto un percorso per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento, programmato nello stesso giorno dello sciopero dei mezzi pubblici, già precettato dal prefetto.

A partire da oggi, giovedì 11 aprile, fino a sabato 13 aprile, Milano sarà la sede della riunione dei ministri del G7 Trasporti, presieduta dall’Italia, che si terrà nel Palazzo Reale del capoluogo lombardo.

Un evento al quale parteciperanno le delegazioni dei ministeri di Infrastrutture e Trasporti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, oltre all’Unione Europea rappresentata dalla Commissaria ai Trasporti, e che sarà presieduto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Fonte foto: ANSA Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che presiede il G7 dei Trasporti iniziato a Milano nello stesso giorno dello sciopero dei mezzi pubblici

Per l’occasione, il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, in accordo con quanto deciso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, guidato dal prefetto Claudio Sgaraglia, ha predisposto un vasto dispositivo di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica, per garantire il regolare svolgimento del vertice senza però limitare la vivibilità della città, nello stesso giorno dello sciopero dei mezzi pubblici.

Lo sciopero dei mezzi pubblici precettato

Era già previsto difatti, per la giornata di oggi, uno sciopero generale nazionale che colpisce in particolare treni e mezzi pubblici, che si muoveranno solo in alcune fasce orarie garantite.

Fin da subito però, il prefetto ha precettato i lavoratori, spiegando che tale provvedimento “si è reso necessario per evitare disagi in concomitanza con due eventi complessi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica: l’apertura della Riunione straordinaria dei Ministri dei trasporti (Forum G7 Trasporti) e l’incontro di calcio Milan-Roma, di Europa League”.

Proprio nell’ottica del G7, il prefetto ha chiarito che in considerazione “dei lavori che si terranno a Palazzo Reale, degli spostamenti delle delegazioni e degli eventi connessi al vertice […] sono state individuate zone di rispetto caratterizzate da modalità operative modulabili: le forze di polizia effettueranno opportuni controlli […] in maniera intermittente e razionale”.

Le limitazioni in città per il vertice

Più nello specifico, con le limitazioni imposte dal prefetto sarà interdetto il traffico in piazza Beccaria e, per il solo pomeriggio di venerdì 12, in piazza della Scala. Durante i tre giorni del vertice saranno chiusi i due accessi alla stazione metropolitana Duomo, lato Arengario.

Come chiarito, le forze dell’ordine in presidio effettueranno controlli nelle zone delimitate dalle transenne, di modo da poter offrire “la migliore cornice di sicurezza e il minore disagio alla cittadinanza”.

Il Ministero dei Trasporti ha spiegato in una nota che il vertice “sarà l’occasione per fare il punto su come i Paesi del G7 intendono affrontare le sfide del futuro della mobilità di fronte alla crescente instabilità globale”.