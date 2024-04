Sciopero treni 11 aprile da Trenitalia a Italo, si fermano anche i mezzi pubblici: gli orari nelle città

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Cgil e Uil hanno proclamato, per la giornata di giovedì 11 aprile, uno sciopero generale nazionale di 4 ore per i settori privati e di 8 ore nell’edilizia. Salvi gli aerei, si fermano però treni e mezzi pubblici. Da Trenitalia a Italo, ecco quali sono gli orari garantiti.

Lo sciopero di giovedì 11 aprile, a rischio treni e mezzi pubblici

Giovedì 11 aprile 2024 potrebbe essere una giornata molto caotica, dato che Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 4 ore per tutti i settori privati e di 8 ore nei settori dell’edilizia.

Mezzi pubblici, Poste e treni sono solo alcuni dei servizi a rischio, mentre dovrebbe funzionare regolarmente e senza interruzioni il settore del trasporto aereo.

Indetto da Cgil e Uil per giovedì 11 aprile uno sciopero generale che colpirà, tra gli altri settori, anche quello dei treni, con Trenitalia e Italo che garantiranno delle fasce orarie di trasporto

La mobilitazione, che sarà accompagnata dallo slogan “Adesso basta”, è stata indetta dai sindacati con l’intenzione di fermare una volta per tutte le morti sul lavoro, ottenere una giusta riforma fiscale e gettare le basi di un nuovo modello sociale di fare impresa.

Trenitalia e Italo

Per chi viaggia in treno saranno come sempre garantite delle fasce orarie di trasporto, consultabili nella sezione “Treni garantiti in caso di sciopero” sul sito di Trenitalia e nella “Lista treni garantiti” del sito di Italo Treno.

Per quanto riguarda le Ferrovie dello Stato, i treni potranno subire “cancellazioni e variazioni” dalle ore 9.01 alle ore 13.00, ad esclusione del personale della Direzione Regionale Campania. Trenitalia chiarisce però che “l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Simile discorso per Italo, che comunica sul proprio sito che “in vista della proclamazione di sciopero previsto dalle ore 09:01 alle ore 13:00 dell’11/04/2024 al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo”, è disponibile una lista delle partenze garantite.

Lo sciopero del trasporto pubblico nelle città

Diverse le modalità di sciopero per il trasporto pubblico locale, il cui orario varierà a seconda della città, pur rimanendo di 4 ore. A Roma, ad esempio, l’agitazione riguarderà le reti Atac, RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap, e durerà dalle 20 alle 24. Orario diverso per lo sciopero del servizio Cotral extraurbano, fermo dalle 13 alle 17.

Anche a Milano lo sciopero del Tpl era previsto tra le 20 e le 24, ma i lavoratori sono stati precettati dal prefetto, per il quale il provvedimento “si è reso necessario per evitare disagi in concomitanza con due eventi complessi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica: l’apertura della Riunione straordinaria dei Ministri dei trasporti (Forum G7 Trasporti) e l’incontro di calcio Milan-Roma, di Europa League”. Resta però confermato lo sciopero dei lavoratori Trenord.

A Napoli i mezzi pubblici si fermeranno dalle 9 alle 13, mentre è salvo il trasporto ferroviario regionale. L’Anm fa comunque sapere che la mobilitazione verrà gestita “nel rispetto delle fasce di garanzia”.