Maxi incendio a Roma, esplodono 50 bombole: brucia centro estivo, bambini evacuati. La situazione

Un incendio di vaste dimensioni è divampato lunedì 27 giugno, alle 0re 13,30, all’estremo nord di Roma, all’incrocio tra via della Monachina e via del Bosco Marengo.

Maxi incendio a Roma: cosa è successo

Secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, le prime fiamme che hanno bruciato alcune sterpaglie sono state spinte dal vento fino al centro estivo Le Palme, dove decine di bambini sono stati evacuati in tutta fretta.

Le fiamme hanno avvolto anche una rimessa con decine di camper, a circa 700 metri di distanza dal centro estivo Le Palme, sempre in via della Monachina.

Le fiamme si sono avvicinate anche alle case. I palazzi di via della Monachina sono stati evacuati per precauzione e circa 50 persone si sono riversate in strada, aiutate dalla Protezione civile del distaccamento di Boccea, che ha avviato la distribuzione di bottigliette d’acqua alla cittadinanza. Sul posto sono giunte anche diverse ambulanze, per curare gli eventuali intossicati.

Sul luogo dell’incendio sono impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Alle ore 15 si sono aggiunte anche due elicotteri e due canadair della Protezione civile.

I carabinieri hanno bloccato la strada da Osteria Nuova ad Anguillara, all’altezza del centro ricerche casaccia dell’Enea.

Fonte foto: 123RF - kiartz Per domare le fiamme dell’incendio a Roma sono intervenuti anche due canadair.

Maxi incendio a Roma: il primo bilancio

Il primo bilancio del maxi incendio divampato a Roma è di 15 persone rimaste intossicate, due cavalli feriti e circa 50 esplosioni di bombole di gas sentite dai testimoni.

Maxi incendio a Roma: ricercato un uomo

Un uomo è ricercato dalla Polizia e dalla Protezione civile. Dalle prime informazioni riferite da ‘La Repubblica’ sembra che si tratti di un agricoltore che stava tentando di spegnere le fiamme con il trattore e del quale si sono perse le tracce. L’incendio, intanto, alle ore 16, si è esteso fino a raggiungere Casalotti.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.