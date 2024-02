Martello contro il bus 61 in transito a Roma in piazza Crivelli, finestrino distrutto: caccia ai responsabili

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un forte rumore e poi il finestrino in frantumi. Momenti di paura l’altra a sera a Roma per i passeggeri e l’autista di un bus dell’Atac: qualcuno ha lanciato un martello contro il mezzo in transito, spaccando un finestrino laterale.

Martello contro bus in transito a Roma

L’episodio è accaduto nella serata di ieri, giovedì 22 febbraio, in piazza Balsamo Crivelli a Roma, nella zona del Collatino.

Secondo quanto riporta Ansa, verso le 21 al passaggio del bus Atac di linea 61 ignoti hanno lanciato un martello contro l’autobus, infrangendo un vetro laterale.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, a bordo dell’autobus erano presenti solo 2 passeggeri.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Piazza Dante che hanno trovato e sequestrato il martello.

I militari hanno avviato le indagini per per risalire ai responsabili, che si sono dati alla fuga dopo il gesto. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

18enne picchiato e derubato sul bus

Poco prima c’è stato un altro episodio violento che ha coinvolto un autobus dell’Atac: verso le 19 c’è stata un’aggressione a bordo del bus della linea 314 in via Prenestina.

Secondo quanto riporta il quotidiano locale Canale Dieci, un 23enne avrebbe aggredito e picchiato un 18enne del Bangladesh, per motivi ancora da chiarire, per poi rubargli il telefono.

A bordo del bus è scoppiato un parapiglia, qualcuno ha chiamato il 112. Il 23enne si è dato alla fuga lanciandosi fuori dal mezzo, ma è stato fermato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri.

Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato e condotto in caserma.