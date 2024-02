Muore a 19 anni investito da un autobus a Bergamo davanti agli amici: il racconto su cosa è successo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un ragazzo di 19 anni è morto nella mattinata di domenica 18 febbraio a Bergamo, dopo essere stato investito da un autobus di linea.

La prima ricostruzione sull’incidente a Bergamo

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 8,40 di domenica 18 febbraio davanti alla stazione di Bergamo. In base alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘La Repubblica’, il ragazzo, che era in compagnia di due amici e che portava a mano un monopattino, voleva fermare l’autobus per salire a bordo e si sarebbe messo a correre alla destra del mezzo. L’autista non l’avrebbe visto: il ragazzo è stato trascinato per alcuni metri prima che l’autobus si fermasse.

I medici del 118 hanno tentato di rianimare il giovane (di origini marocchine, nato in Italia), ma non c’è stato nulla da fare. L’autista dell’autobus di linea, un 55enne, è stato portato in ambulanza in ospedale sotto shock. Uno dei due amici, anch’egli sotto shock e lievemente ferito, è scappato, ma è stato rintracciato poco dopo dai Carabinieri.

L’incidente in cui ha perso la vita il 19enne, dopo essere stato investito da un autobus di linea, è avvenuto nella mattinata di domenica in piazzale Marconi a Bergamo, davanti alla stazione.

Il racconto dell’amico del 19enne morto investito dall’autobus

Uno degli amici che era con il ragazzo morto investito dall’autobus a Bergamo ha raccontato al ‘Corriere della Sera’: “Eravamo fermi alla stazione della Teb perché volevamo andare in Borgo Palazzo a fare colazione. Lui era con il monopattino. Mancavano 10 minuti al tram e allora, quando abbiamo visto quell’autobus, l’8, abbiamo deciso di prenderlo per metterci di meno. Il nostro amico era con il monopattino, noi a piedi”.

Il ragazzo ha poi aggiunto sull’incidente fatale per l’amico: “Non so se l’autista non lo ha visto, forse guardava dall’altra parte per vedere se arrivava qualcuno dalla rotonda. Lo abbiamo raggiunto ed è successo quello che è successo”.

Chi è il 19enne morto a Bergamo

La vittima dell’incidente avvenuto davanti alla stazione di Bergamo nella mattinata di domenica 18 febbraio è Z.B., di origini marocchine ma nato in Italia. Il giovane viveva nella frazione di Grignano, a Brembate, nella provincia di Bergamo.