Marmolada, scatta un nuovo allarme: forte boato, crepaccio di 200 metri. La situazione

Torna la paura sul ghiacciaio della Marmolada, teatro della tragedia che il 3 luglio scorso ha provocato la morte di 11 persone. La segnalazione, come riporta il ‘Corriere della Sera’, sarebbe arrivata dal gestore di un rifugio: sul ghiacciaio della Marmolada ci sarebbe stato un nuovo distacco, preceduto da un forte boato.

La nota della Provincia di Trento

In una nota diramata dall’Ufficio Stampa della Provincia di Trento, si legge: “In seguito alla segnalazione, è stato fatto un sorvolo in elicottero dal quale in effetti è visibile un ampio crepaccio di una larghezza di circa 200 metri per un spessore tra i 25 ed i 35 metri”.

Sul muovo crollo, invece, si attendono ancora conferme.

La Provincia di Trento ha fatto inoltre sapere che “le attività di osservazione del ghiacciaio proseguono no stop con l’ausilio di laser e interferometro”.

Ghiacciaio della Marmolada interdetto alle escursioni

Dopo la tragedia dello scorso 3 luglio, la zona è interdetta alle escursioni.

Nella giornata di domenica 17 luglio, alle ore 16, a Punta Rocca, cioè oltre i 3 mila metri, si sono registrati 10 gradi, mentre in Val di Fassa si sfioravano i 30 gradi. Le alte temperature registrate in questi giorni mettono seriamente a dura prova la stabilità dei ghiacciai.

Fonte foto: ANSA Le immagini della Marmolada dopo il crollo del 3 luglio scorso.

Chi sono le vittime della tragedia della Marmolada del 3 luglio

Sono state tutte identificate le vittime del crollo avvenuto sul ghiacciaio della Marmolada lo scorso 3 luglio.

Alle prime 6 vittime identificate subito dopo la tragedia (i tre cittadini veneti Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo, la trentina Liliana Bertoldi e i due turisti provenienti dalla Repubblica Ceca Pavel Dana e Martin Ouda), si sono aggiunti i coniugi Davide Miotti ed Erica Campagnaro, la coppia di fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina e il 22enne Nicolò Zavatta.

