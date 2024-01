Marito e moglie morti nell'auto finita nel burrone vicino a Bologna: avevano appena visto alcuni familiari

Due coniugi anziani di 81 anni, Pier Luigi Pasqua e Guglielma Ferro, sono morti in un incidente sulle strade dell’Appennino bolognese.

Giovedì 25 gennaio 2024, nel pomeriggio, intorno alle 14, in località Quinzano, nel territorio del Comune di Loiano (Bologna), l’auto, a bordo su cui stava viaggiando la coppia, per cause al vaglio dei carabinieri che stanno ricostruendo i fatti nel dettaglio, è uscita di strada mentre percorreva via delle Vigne.

Marito e moglie residenti a Bologna precipitano in un burrone con l’auto: morti entrambi

La vettura, dopo essere uscita dalla carreggiata, è precipitata in un burrone.

Fonte foto: Tuttocittà

Per Pier Luigi Pasqua e Guglielma Ferro non c’è stato nulla da fare. L’incidente è stato scoperto in serata.

Sul posto sono intervenuti sia gli uomini del 118, sia quelli dei carabinieri, sia quelli dei vigili del fuoco che si sono occupati del recupero delle salme, concluso nella notte.

L’incidente dopo l’incontro con i parenti

In base alle prime informazioni, i coniugi, che facevano spesso quel tratto di strada, avevano appena incontrato alcuni familiari.

Proprio i parenti, non avendoli sentiti per svariate ore, si sono allarmati e sono andati a cercarli lungo il tragitto.

A mezzanotte hanno notato l’auto dei due, in via delle Vigne, in un burrone. Immediata la chiamata ai soccorsi che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare i decessi.

In corso gli accertamenti

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire dettagliatamente quanto è accaduto. Al momento i carabinieri escludono che vi siano altre automobili coinvolte nell’incidente.

Sarà da chiarire se l’uscita di strada sia stata provocata da un malore, da una distrazione o da un animale selvatico che potrebbe aver attraversato la strada all’improvviso facendo perdere il controllo della vettura al conducente.