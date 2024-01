Due morti a Roma nell'incidente d'auto, schianto contro un albero: a bordo altre 4 persone, ferite gravemente

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragico incidente a Roma, su via Fosso dell’Osa. Il bilancio è drammatico: 2 morti e 4 feriti gravi. L’incidente è avvenuto nella notte, su una strada nella periferia est di Roma, nel quartiere Villaggio Prenestino. A bordo dell’auto, una piccola Smart ForFour, erano presenti 6 persone, tutte di nazionalità egiziana e tutte senza documenti. Tra i feriti gravi anche un minore e una donna. Si indaga sulla dinamica, mentre si formula la prima ipotesi: velocità elevata.

Incidente nella notte

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio un’auto si è schiantata contro un albero auto si è schiantata invece contro un palo a Padova(un’altra ). La Smart ForFour, che può portare 4 persone (come da nome) ne conteneva 6. Tutti gli individui a bordo erano maschi egiziani, di cui la maggior parte giovani e una sola donna. Un uomo, uno delle vittime, aveva invece 46 anni ed era presente un solo minore di 16 anni.

L’incidente, nel quale l’auto si è ribaltata diverse volte, si è verificato su via Fosso dell’Osa, una strada principale del quartiere Villaggio Prenestino, nella periferia romana.

Incidente grave nella notte a Roma, in via Fossa dell’Osa: 2 morti e 4 feriti gravi

Il bilancio: 2 morti e 4 feriti

Il bilancio dell’incidente è drammatico. Su 6 persone a bordo della piccola vettura, 2 sono morti sul colpo e 4 sono rimasti feriti in condizioni gravi. Le due persone che hanno perso la vita sono un ragazzo di 20 anni e un uomo di 46.

Gli altri 4 passeggeri sono stati estratti dall’auto e trasportati d’urgenza in ospedale. Sono stati ricoverati in codice rosso per la gravità delle ferite riportate. Tre di loro hanno circa venti anni, mentre uno è un minore di 16 anni appena. Questo è stato trasportato al Policlinico Umberto I.

La dinamica dell’incidente

Non è ancora nota la dinamica dell’incidente. Al momento ci sono solo ipotesi su cosa sia accaduto, soprattutto in assenza di testimonianze da parte dei ricoverati, ancora in condizioni critiche e impossibilitati a parlare.

Sul posto sono intervenuti e stanno indagando gli uomini della polizia locale. Una delle ipotesi, la più verosimile se comparata alle impronte lasciate dalle ruote sull’asfalto, sembra essere quella della guida ad alta velocità. Con le 2 vittime di ieri sera, il numero dei morti in incidenti stradali a Roma, da inizio anno, sale a 10.