Auto si schianta contro palo della luce e si ribalta, l'incidente vicino Padova: morto il 38enne Marco Sattin

Ennesima tragedia sulle strade italiane. Un 38enne è morto nell’incidente mortale che si è verificato ieri sera a Boara Pisani, in provincia di Padova. C’era lui alla guida dell’auto che si è ribaltata dopo essersi schiantata contro un palo della luce. In macchina, anche una seconda persona che è rimasta ferita.

L’incidente sulla statale Adriatica

Erano circa le 22 si sabato 20 gennaio quando si è consumato l’incidente stradale. L’auto a bordo della quale viaggiava il 38enne stava percorrendo la strada statale 16 Adriatica, a Boara Pisani (provincia di Padova), nel momento in cui si è schiantata contro un palo dell’illuminazione e una barra di un varco.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘Ansa‘, la vettura si sarebbe ribaltata subito dopo l’impatto. A intervenire sul posto del sinistro, sono stati i vigili del fuoco.

Fonte foto: Tuttocità.it Boara Pisani, in provincia di Padova, dove è avvenuto l’incidente mortale

I pompieri hanno proceduto a mettere in sicurezza l’auto e ad estrarre dall’abitacolo il passeggero. I soccorritori del Suem (servizio sanitario di urgenza ed emergenza) hanno stabilizzato il passeggero per poi trasferirlo in ospedale.

La vittima è il 38enne Marco Sattin

L’arrivo dei soccorsi sanitari, tuttavia, non hanno potuto scongiurare il peggio per l’autista della vettura. Il medico intervenuto, infatti, non ha potuto far altro che constatare il decesso del 38enne.

La vittima del tragico incidente, riportano i giornali locali, è Marco Sattin, residente a Stanghella, piccolo comune della provincia di Padova.

Sul posto, anche i carabinieri che hanno deviato il traffico e proceduto a eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Al momento, stando alle informazioni disponibili, non è ancora possibile stabilire la causa dell’impatto a seguito del quale l’auto si è ribaltata.

Altri due sinistri mortali in poche ore

Nella mattinata di sabato un altro tragico incidente dentro una galleria si è consumato a Bonate Sopra, alle porte di Bergamo. A perdere la vita è stata Martina Viscardi: la ragazza di 26 anni era a bordo di un’auto guidata da un 23enne che, invece, è rimasto ferito.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si sarebbe ribaltato più volte all’interno del tunnel urtando ripetutamente contro le arcate. Non è escluso che la strada ghiacciata possa aver contribuito a causare la perdita del controllo dell’auto.

E ancora, un altro incidente mortale si è verificato nella notte tra venerdì e sabato a Cagliari dove due giovani sono deceduti dopo un impatto frontale con un’altra vettura: una delle due auto viaggiava contromano