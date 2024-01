Grave incidente sulla Statale 36 a Verano Brianza: carambola tra auto e camion, tra i feriti bimba di 7 anni

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 24 gennaio lungo la Statale 36, la Valassina, tra Verano Brianza e Carate Brianza, in provincia di Monza. Due auto e un camion, secondo quanto ricostruito, sono rimaste coinvolte in una carambola in cui ad avere la peggio sono stati gli occupanti delle macchine. Cinque le persone rimaste ferite, tra le quali una bimba di appena 7 anni.

Maxi incidente sulla Statale 36

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 di mercoledì 24 gennaio 2024 tra Verano Brianza e Carate Brianza, sul tratto della Statale 36 in direzione Milano. Al momento la dinamica del sinistro non appare chiara, ma pare che due auto e un camion siano state coinvolte in una maxi carambola difficilmente evitabile.

Lo scontro è avvenuto all’altezza del ponte della Comasina e le vetture coinvolte sono andate a urtare contro il muro e i pilastri vicini.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Grave una 41enne, ferita una bambina

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi coordinati dall’Agenzia regionale di emergenza e urgenza, con ben tre ambulanze della Croce bianca di Mariano, della Croce verde di Lissone e di Sos Lurago, oltre all’automedica e all‘elisoccorso decollato da Milano.

Il bilancio è di cinque persone ferite, tra le quali una 41enne che è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Nell’auto, con la donna, c’era anche una bimba di 7 anni che risulta ferita e le cui condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Gli altri coinvolti nell’incidente sono stati trasportati presso le strutture sanitarie della zona in codice giallo.

Traffico in tilt

Presenti sul posto anche diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, giunte con un’autopompa, un carro soccorso (da Desio) e un carro fiamma mezzo attrezzato appositamente per incidenti stradali (da Lissone). Mezzi che, inevitabilmente, hanno occupato la carreggiata bloccando il traffico.

Per far spazio alle operazioni di soccorso, infatti, il traffico è andato in tilt. Lunghe code di autoveicoli sono state registrate per diversi chilometri e chi tentato di prendere le uscite precedenti al tratto interessato è rimasto a sua volta bloccato nelle strade interne dei paesi.