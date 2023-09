Marina Berlusconi sul primo anno da premier di Giorgia Meloni: frecciata sulla tassa extraprofitti alle banche

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Marina Berlusconi commenta il primo anno del governo Meloni. Dice di aver apprezzato l’approccio responsabile e la gestione dei conti pubblici. Consapevole che la legislatura è ancora lunga e con tante sfide da affrontare, la figlia di Berlusconi non si tira indietro dal lanciare una frecciatina alla premier Giorgia Meloni (e non solo) in merito alla decisione sugli extraprofitti.

L’ok al governo Meloni

A margine dell’Assemblea di Confindustria Marina Berlusconi ha commentato il governo di Giorgia Meloni. Per la figlia del defunto Cavaliere è importante un governo che dia valore alla stabilità e che sia “espressione della volontà popolare”.

Sulla gestione di Meloni commenta con toni di apprezzamento, soprattutto per l’approccio responsabile “sia per la gestione dei conti pubblici sia in politica estera”. Ma, aggiunge un piccolo ma, c’è da affrontare un grave problema: la complicata situazione economica.

Fonte foto: ANSA Marina Berlusconi esce dall’Auditorium parco della musica al termine dell’assemblea di Confindustria (Roma, 15 settembre 2023)

Frecciatina a Meloni

È a questo punto chela presidente di Fininvest non ha indorato la pillola e lanciato una frecciatina alla decisione sulla tassa agli extraprofitti. Secondo Marina Berlusconi infatti è un provvedimento fuorviante e demagogico.

“È un provvedimento che si presta a dubbi e critiche e rischia di rendere il Paese meno attrattivo per gli investimenti esteri”, fa notare Berlusconi. Infine si augura che il Parlamento riformuli la norma per renderla più equilibrata.

“Speriamo che la cura non uccida il malato”

La presidente di Fininvest ha detto la sua anche sul rialzo dei tassi deciso dalla Bce. Il commento, duro, è stato: “Speriamo che la cura non uccida il malato”, prima di spiegare cosa intendesse.

Di seguito ha infatti sottolineato come quello che fino a oggi ha fatto la Bce è stato sicuramente importante per diminuire l’inflazione, ma che questa tipologia di interventi ha effetti sulla crescita. “La nostra economia ha bisogno di stimoli. Mi auguro che questo rialzo (N.d.r il decimo consecutivo) sia anche l’ultimo”.