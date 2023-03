Mara Venier denuncia Mediaset ai carabinieri dopo le offese sui social: cosa è successo su Twitter

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Guai in vista per Mediaset. Mara Venier ha infatti deciso di reagire agli insulti nei suoi confronti apparsi su Twitter su un account ufficiale legato all’azienda (QuiMediaset). È andata dai carabinieri per sporgere denuncia per quanto accaduto. Evidentemente il comunicato di scuse di Mediaset non è bastato.

Mara Venier e Barbara d’Urso insultate sui social

Ma partiamo dall’inizio. Da domenica 26 marzo, quando durante la puntata di Domenica In condotta da Mara Venier è intervenuta Barbara d’Urso, chiamata a fare una sorpresa all’amica di lunga data Gabriella Labate.

Poco dopo era apparso su Twitter un commento contenente insulti nei confronti delle due conduttrici sull’account ufficiale QuiMediaset: “Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy”.

Il messaggio firmato dalla misteriosa Silvy è stato rimosso poco dopo, ma la frittata ormai era fatta, anche perché il tweet era diventato subito virale.

Le scuse di Mediaset

Poco dopo il profilo ha parlato di “un accesso anomalo” e in un post successivo ha fatto le scuse alle dirette interessate, parlando genericamente di un “grave incidente”.

Questo il comunicato ufficiale di Mediaset: “Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower, ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”.

Mara Venier dai carabinieri

Mentre Barbara d’Urso ha scelto il silenzio, Mara Venier già nei giorni scorsi aveva fatto sapere di non aver accettato le scuse di Mediaset: “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojo*i… Salutame a Silvy”, ha commentato su Instagram.

Oggi, 31 marzo, la conduttrice di Domenica In è andata dai carabinieri, anche se non è chiaro se abbia sporto querela. “Aspettando scuse anche private….”, ha scritto Mara Venier tra le storie Instagram, dove ha pubblicato prima una foto davanti alla caserma dei carabinieri e poi un’altra con i militari, accompagnata da una frecciatina, “Salutame a Silvy”.