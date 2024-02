Manifestazione a Roma per Navalny, da Salvini a Conte: quali leader politici non scenderanno in piazza

Fiaccolata in piazza del Campidoglio a Roma “per Navalny, per la libertà” prevista nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio 2024. L’iniziativa è stata promossa da Carlo Calenda. Tutte le sigle politiche e sindacali, senza bandiere, prenderanno parte all’evento. Ma non ci saranno tutti i leader. Assenti, ad esempio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte.

Fiaccolata per Navalny a Roma: la Lega ci sarà, ma non sarà rappresentata da Salvini

“Ci saremo, assolutamente sì — ha spiegato Matteo Salvini — spero che il 2024 sia l’anno della chiusura delle troppe guerre in corso: tra Russia e Ucraina, tra Israele e Palestina. La guerra è sempre morte, l’Italia sia protagonista di pace”. Il leader del Carroccio, però, non scenderà in piazza.

Intanto dall’opposizione Riccardo Magi di +Europa e Enrico Borghi di Italia Viva attaccano la Lega e l’accusano ipocrisia. “E no, caro Salvini, ricordiamo bene di quando ridevi di Navalny, la fiaccolata non si trasformi nel festival dell’ipocrisia”, ha tuonato Magi.

“Concordo con Magi — fa eco Borghi — ma il no all’ipocrisia vale tanto per le reticenze e i silenzi imbarazzati di Salvini su Navalny, quanto per Conte che passa le giornate a dire di non inviare più armi in Ucraina”.

Carlo Calenda ha invitato alla calma: “L’unità con cui la politica ha aderito è un ottimo segnale. Significa che tutti riconosciamo che la Russia è oggi una dittatura imperialista e pericolosa. E gli italiani, tutti, al di là dell’inclinazione politica, tengono alla democrazia e alla libertà”.

Manifestazione per Navalny: anche Conte assente

Anche Giuseppe Conte, leader del M5s, non sarà presente alla fiaccolata. Per Azione, Pd, Verdi, Sinistra e per Noi moderati presenti i leader Carlo Calenda, Elly Schlein, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Maurizio Lupi.

A rappresentare la Lega ci saranno due senatori: Simone Billi, eletto nella circoscrizione estero, e Andrea Paganella, in passato a capo della segreteria di Salvini al Viminale. I cinquestelle aderiranno con i due capigruppo Stefano Patuanelli e Francesco Silvestri.

Forza Italia presente con la responsabile Esteri del partito, Deborah Bergamini, e il portavoce Raffaele Nevi (il segretario e ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Bruxelles,).

Fratelli d’Italia: “Ci saremo, ma la delegazione non è la prima delle nostre preoccupazioni”

Anche Fratelli d’Italia ci sarà, ma dal partito dei Giorgia Meloni hanno sottolineato che “comporre la delegazione non è la prima delle nostre preoccupazioni”.

Per Italia Viva ci saranno Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, mentre il leader Matteo Renzi cercherà di rientrare in tempo a Roma da Latina, dopo gli impegni per la presentazione del suo nuovo libro.

Alla fiaccolata parteciperanno anche i sindacati Cgil, Cisl, Uil, diverse organizzazioni della società civile e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.