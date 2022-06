Maltempo nel Varesotto e a Cortina: torrenti esondati, scoperchiato il tetto di una scuola, nubifragi violenti

Il maltempo spaventa il Nord. Dalla Valle d’Aosta al Trentino, nubifragi e grandine hanno condizionato le ultime 24 ore, costringendo i vigili del fuoco agli straordinari e mettendo a rischio la vita di migliaia di persona tra torrenti esondati nel Varesotto e tetto di una scuola scoperchiato a Cortina. Cosa è successo e qual è la situazione.

Maltempo a Cortina, scoperchiato il tetto di una scuola

Pioggia, grandine e vento forte su Cortina: circa un quarto d’ora di tempesta, che ha fatto volare cartelli stradali, divelto lamiere e grondaie, abbattuto alberi.

Persino il tetto della scuola media Duca D’Aosta è stato scoperchiato nella serata di domenica 5 giugno.

L’istituto è stato ovviamente chiuso, mentre è ancora aperta la conta dei danni.

Nubifragi nel Varesotto, esondano i torrenti

Il maltempo ha riguardato anche altre zone del Nord Italia.

Nel Varesotto, per esempio, vigili del fuoco e volontari di Protezione civile hanno dovuto fare i conti con alberi caduti e l’esondazione di un torrente nel comune di Casalzuigno: l’acqua è entrata in diverse abitazioni.

È stato necessario il supporto di alcune squadre dai comandi di Milano e Monza-Brianza. Un centinaio gli interventi di soccorso tecnico urgente.

Tetti scoperchiati, danni all’agricoltura: il weekend nero causato dal maltempo

In Valle d’Aosta è caduta una bomba d’acqua, che ha riguardato le zone da Villeneuve a Saint-Vincent: allagati garage, scantinati e abitazioni al piano terra.

In Valsesia, raffiche di vento hanno distrutto diversi alberi, causando problemi alla circolazione. Tanta anche la grandine, con chicchi della dimensione di palline da golf.

Grandine anche sul Trentino: con notevoli danni all’agricoltura. Coldiretti, da lunedì 6 giugno, inizierà la conta.

In particolare, in Val Ridanna sono caduti 80 millimetri di pioggia in pochi minuti, causando l’esondazione del rio di Ento. A Bolzano una raffica di vento ha abbattuto un semaforo.

Nel frattempo, l’anticiclone Scipione continua a dominare in Italia.