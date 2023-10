Maltempo causa la frana di una strada a Tigullio, inizio novembre con allerta arancione: le zone colpite

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

L’inizio di novembre è anticipato dal maltempo che ha colpito la Liguria, in particolare nella frazione di Bargone nell’entroterra del Tigullio. Una frana ha invaso e bloccato una strada, ma le piogge fanno presagire ulteriori disagi, come la caduta di alberi in mezzo alla carreggiata. L’Arpal ha emesso prima un’allerta gialla per la nottata di oggi nel centro della Liguria, per poi aumentare l’allerta ad arancione per la zona di levante.

Frana a Tigullio

Il maltempo in Liguria ha causato una frana sulla strada comunale che collega Casarza Ligure con la frazione di Bargone nell’entroterra del Tigullio. Parte della carreggiata è stata invasa e la circolazione si è interrotta. Almeno un centinaio di persone sono isolate e non possono accedere alla strada principale: la statale 523.

I vigili del fuoco e i tecnici del Comune di Casarza sono al lavoro per rimuovere il materiale franato dalla strada. Nella giornata potrebbe essere riaperta, senza ulteriori rischi per la circolazione. “Abbiamo già contattato i tecnici e una ditta per la rimozione e la riapertura il prima possibile della viabilità”, hanno dichiarato le prime squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il maltempo ha causato una frana nel Tigullio, bloccata la circolazione e isolati un centinaio di cittadini

Avviso Arpal: allerta arancione

La frana è solo il primo episodio di quella che si annuncia essere una giornata difficile per la Liguria. Il maltempo colpirà con forza la Regione, tanto che Arpal ha lanciato due allerte: una gialla per il centro e una arancione per la zona di levante.

L’avviso spiega che “una vasta depressione atlantica convoglia sulla Liguria un flusso umido sudoccidentale associato a instabilità favorendo precipitazioni diffuse inizialmente sul levante, in estensione al centro-ponente”. Al momento è bassa la possibilità di fenomeni forti fino al pomeriggio, mentre si alza in serata.

Attenzione per la giornata di lunedì

Un inizio di novembre molto turbolento, come indicano le previsioni meteo, ma che in Liguria cadono su un terreno ancora saturo delle piogge delle ultime settimane e quindi a rischio frane e allagamenti per l’incapacità di assorbire la pioggia extra.

Per la giornata di lunedì 30 ottobre sono previsti temporali forti, ma anche venti di burrasca e mare molto mosso.