Bianca Berlinguer e Mauro Corona vicini a Franco Di Mare dopo i pesanti attriti avuti: "Il passato non conta"

Bianca Berlinguer, durante la diretta di È sempre Cartabianca (Rete Quattro), ha mandato un messaggio di solidarietà a Franco Di Mare, con il quale si è scontrata più volte in passato, quando entrambi lavorano in Rai.

Dopo che il giornalista ha reso noto che gli resta poco da vivere, essendo alle prese con un mesotelioma, forma di tumore molto aggressiva, la collega ha voluto rimarcare che tutti gli attriti che ci sono stati tra loro sono ormai acqua passata.

Bianca Berlinguer, messaggio a Franco Di Mare: “Il passato non conta più nulla”

“Abbiamo avuto tanti scontri con Franco Di Mare – ha dichiarato Bianca Berlinguer – ma in questo momento ci teniamo a dargli un abbraccio fortissimo perché, insomma, sappiamo che non sta bene”.

Fonte foto: ANSA

“Sta molto male, e quindi davvero… tutta la forza che è possibile, nonostante appunto quello che è successo in passato, a questo punto non conta assolutamente più. Un abbraccio fortissimo a Franco Di Mare”, ha concluso la giornalista.

Mauro Corona: “Seppelliamo le vecchie ruggini”

Anche lo scrittore Mauro Corona, ospite fisso di È sempre Cartabianca, ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza all’ex direttore di Rai Tre con il quali, al pari della Berlinguer, ebbe screzi.

“Ho saputo del nostro amico Franco Di Mare – ha detto lo scrittore -, gli ho mandato un messaggio che tenga duro, che io sono al suo fianco con abbracci di energia. Se ha bisogno del CRO di Aviano io lì conosco tutti, avendo avuto le figlie purtroppo ricoverate lì. Quindi, caro Franco, seppelliamo le ruggini, tieni duro che ti mando energia”.

Cosa è successo tra Di Mare, Corona e Berlinguer

Le ruggini tra Di Mare, Berlinguer e Corona cominciarono nel 2020. Tutti e tre lavoravano a Rai Tre. Di Mare era il direttore e mise alla porta lo scrittore dopo che questo diede della “gallina” alla Berlinguer in diretta. La conduttrice perdonò Corona e spinse per riaverlo come ospite fisso. Di Mare non ne volle sapere.

L’allora direttore, ai membri della commissione parlamentare di Vigilanza Rai, disse: “Ho empatia e considerazione per una persona che ha veri problemi con l’alcol, che andrebbe accompagnato in un programma di recupero”.

“Mi era simpatico e gli volevo dare una mano, ma Mauro Corona voleva imporre il suo rientro quando voleva lui. Ci troviamo davanti a una reiterazione dei comportamenti. Era stato già sospeso per intemperanza dei comportamenti. Aveva già subito una sanzione”, concluse Di mare.