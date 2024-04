Diga crollata in Kenya dopo giorni di maltempo, decine di morti a nord di Nairobi: "Persone sepolte nel fango"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sono non meno di quarantadue i morti causati dal crollo di una diga in Kenya, in una zona a nord della capitale Nairobi. Il Paese è da settimane in balìa del maltempo, con le forti piogge che stanno causando improvvise e devastanti inondazioni, che ad oggi hanno ucciso almeno un centinaio di persone e creato migliaia di sfollati.

Il crollo della diga a nord di Nairobi

Sono almeno 42 le persone rimaste uccise dopo che una diga è crollata nel sud del Kenya, a nord della capitale Nairobi. L’acqua ha spazzato via case e veicoli, travolgendo ogni cosa al suo passaggio.

La governatrice della contea di Nakuru, Susan Kihika, ha detto all’Afp, come riportato dall’Ansa, che “quarantadue è una stima prudente. Ci sono ancora molte persone sepolte nel fango, stiamo lavorando per il loro recupero”.

Fonte foto: ANSA Una persona in mezzo ad acqua e fango in Kenya, dove il maltempo ha provocato la rottura di una diga a nord di Nairobi, causando decine di morti

Il maltempo e le forti piogge hanno causato la rottura di una diga a Old Kijabe, che ha rotto gli argini intorno alle 2 della notte di domenica 28 aprile. L’acqua, oltre ad aver investito diversi villaggi, ha inondato l’autostrada Nairobi-Nakuru, trascinando via decine di veicoli.

Decine di morti, migliaia di sfollati

In seguito alla rottura della diga, la “polizia del Kenya, la squadra di emergenza della contea, la Croce Rossa del Kenya e i membri della comunità” si sono precipitati per dare una mano dove possibile. La Croce Rossa locale ha fatto sapere che “diverse persone sono state portate in una struttura sanitaria a Mai Mahiu”, mentre si continuano a cercare i dispersi.

La furia dell’acqua ha inoltre causato il distaccamento e la caduta di enormi massi, che hanno invaso le corsie dell’autostrada, mettendo a rischio la vita dei keniani in viaggio verso ovest che erano rimasti bloccati negli ingorghi causati dalle forti piogge.

Il maltempo che sta sferzando su vaste aree del Kenya ha ad oggi ucciso almeno un centinaio di persone, e costretto migliaia di residenti ad abbandonare le loro case già dalla fine di marzo, che chiarito dal portavoce del governo, Isaac Maigua Mwaura.

Il maltempo in Kenya

“Stiamo cercando di gestire la situazione. È difficile, ma stiamo facendo del nostro meglio soprattutto per raggiungere coloro che sono stati trascinati via, perché speriamo che alcuni siano ancora vivi“, ha detto la governatrice Kihika.

Già da marzo il Kenya è in balìa del maltempo, che è peggiorato nell’ultima settimana, provocando diverse inondazioni: “Il Kenya sta affrontando un peggioramento della crisi delle inondazioni a causa degli effetti combinati di El Niño e delle lunghe piogge in corso da marzo a maggio 2024”, ha detto il segretario generale e amministratore delegato della IFRC (Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa), Jagan Chapagain.

“Dal novembre 2023, El Niño ha provocato inondazioni devastanti e straripamenti di fiumi, causando più di cento morti e danni diffusi” ha poi concluso Chapagain, sottolineando che circa 132mila persone sono state colpite dalle inondazioni che hanno interessato la maggior parte del Paese.