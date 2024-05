La scaletta del Concertone del Primo Maggio a Roma: i presentatori e tutti i cantanti in ordine di uscita

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Torna, come ogni anno, il tradizionale Concertone del Primo Maggio. Un lungo pomeriggio di musica, con la bellezza di Roma a far da cornice. Per la prima volta, però, quest’anno lo sfondo è differente. Chiusa per i lavori in vista del Giubileo la piazza San Giovanni, il palcoscenico si sposta nell’antica arena del Circo Massimo. Qui, guidati da BigMama prima e Noemi ed Ermal Meta dopo, le numerose esibizioni (e qualche dibattito) dei cantanti più popolari del momento. La scaletta ufficiale.

I presentatori del Concertone del Primo Maggio

È BigMama a dare il via al Concertone del Primo Maggio, accogliendo il pubblico in piazza e gli spettatori da casa nel primo pomeriggio.

A partire dalle 15.15, il timone passa nelle mani di Noemi ed Ermal Meta, conduttori di quest’anno, alle prese con il maltempo e qualche problema tecnico.

Fonte foto: ANSA Ritardi e problemi tecnici a causa del maltempo

Inizio non privo di intoppi, proprio a causa del forte maltempo che ha colpito la capitale. Partono con circa 20 minuti di ritardo le esibizioni degli artisti.

A tenere alto l’umore, nel frattempo, ci pensa Ermal Meta, che armato della sola chitarra sale sul palco e intona un’improvvisata ma ben acclamata Hallelujah.

I cantanti del pomeriggio a Roma

A partire dalle 15.15 all’Arena di Roma (e in diretta su Rai3 e Rai Radio 2) si esibiranno, nel seguente ordine:

Bloom

Cor Veleno

Atarde-Giglio-Moonari (Contest)

Maria Antonietta e Colombre

Uzi Lvke

Alda

Anna Castiglia

Tripolare

Vale LP

Caffellatte

Chiamamifaro

Lina Simons

Mille

Ex Otago

DItonellapiaga

Mazzariello

Teseghella

Santi Francesi

Leo Gassmann

Olly

Motta

La Municipal

Piotta

Tropico

Big Mama

Malika Ayane

Morgan

La scaletta delle esibizioni serali

Con il calare del sole, fino alla mezzanotte circa, il Concertone sarà chiuso da Piero Pelù, preceduto in ordine da:

Negramaro

Rosa Linn

Coez e Frah Quintale

Rose Villain

La Rappresentante Di Lista

Jane Hoodall

Achille Lauro

Geolier

Colapescedimartino

Ermal Meta e Noemi cantano “La guerra di Piero” di Fabrizio De André

Tananai

Mahmood

Ariete

Paolo Jannacci e Stefano Massini

Ultimo

Dargen D’Amico

Noemi

Ermal Meta

Cosmo

Piero Pelù