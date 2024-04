Perché il Primo Maggio è la Festa dei Lavoratori, quali sono gli eventi in programma: dai cortei al Concertone

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il Primo Maggio è la Festa dedicata ai lavoratori in molti Paesi del mondo. È contraddistinta da manifestazioni di piazza e cortei, oltre a momenti di aggregazione come ad esempio – per quel che concerne l’Italia – il concerto di piazza San Giovanni, a Roma. Nel nostro Paese la Festa dei lavoratori è stata istituita nel 1890. Ma perché cade proprio il 1° maggio? Quale è il significato? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Perché si festeggia il Primo Maggio la festa dei lavoratori

L’idea della Festa dei lavoratori nasce a Parigi, il 20 luglio 1889, durante il congresso della Seconda internazionale, riunito proprio in Francia: l’obiettivo era organizzare una manifestazione per chiedere la riduzione della giornata lavorativa a 8 ore.

Ma perché festeggiare il 1° maggio? La data non è casuale e si riferisce a quanto avvenuto nell’Illinois, Stati Uniti, nel 1886. In quel giorno, infatti, i sindacati avevano indetto una manifestazione operaia a Chicago per fissare la scadenza limite per estendere la legge della giornata lavorativa di massimo 8 ore, approvata 19 anni prima, nel 1867. In caso contrario, sciopero a oltranza.

La manifestazione, durata 3 giorni, è stata repressa: il culmine della violenza si è raggiunto il 4 maggio, col massacro di Haymarket, in cui morirono 11 persone.

Grazie alla Seconda Internazionale, tre anni dopo i fatti, la data del Primo Maggio è diventata una ricorrenza in tutto il mondo.

Fonte foto: ANSA

Da quando si festeggia il Primo Maggio in Italia

I primi italiani a reagire alle violenze di Chicago furono i livornesi: nel 1988 diedero vita a una rivolta prima contro le navi statunitensi ancorate nel porto, e poi contro la Questura della stessa città, dove si diceva che si fosse rifugiato il console degli Stati Uniti.

Le 8 ore lavorative, in Italia diventano legali soltanto con il Regio decreto legge n. 692 del 1923 (Governo Mussolini).

In quell’anno, il Regime abolisce la Festa dei lavoratori, facendola confluire nel Natale di Roma (21 aprile), leggendaria data di fondazione della Capitale, nel 753 a. C..

La stessa decisione della Seconda Internazionale di festeggiare il 1° maggio, presa nel 1889, è ratificata in Italia solamene l’anno dopo.

Nel 1947, infine, la Festa del lavoro e dei lavoratori diventa ufficialmente festa nazionale.

Concerto del Primo Maggio a Roma: chi lo presenta e chi sono i cantanti

Un momento simbolo del Primo Maggio, rivolto soprattutto ai giovani, è il concertone in piazza San Giovanni, a Roma, organizzato dai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL.

Lo spettacolo è organizzato ormai dal 1990, in collaborazione con il Comune di Roma: dal pomeriggio alla notte si alternano cantanti e artisti, di fronte a centinaia di migliaia di persone presenti in piazza e a milioni di telespettatori che guardano il concerto in diretta sulla Rai.

A condurre l’edizione 2024 saranno Ermal Meta, Noemi e BigMama.

Ecco invece i cantanti in ordine alfabetico:

Achille Lauro;

Alda;

Anna Castiglia;

Ariete;

BigMama;

Bloom;

Caffellatte & Giuze;

Chiamamifaro;

Coez & Frah Quintale;

Colapesce Dimartino;

Cor Veleno;

Cosmo;

Dargen D’Amico;

Ditonellapiaga;

Ermal Meta;

Ex-otago;

Geolier;

La Municipal;

La Rappresentante Di Lista;

Leo Gassmann;

Lina Simons;

Mahmood;

Malika Ayane;

Maria Antonietta e Colombre;

Mazzariello;

Mille;

Morgan;

Motta;

Negramaro;

Noemi;

Olly;

Piero Pelù;

Piotta;

Rosa Linn;

Rose Villain;

Santi Francesi;

Stefano Massini e Paolo Jannacci;

Tananai;

Teseghella;

Tripolare;

Tropico;

Ultimo;

Uzi Lvke;

Vale Lp.

Il corteo del Primo Maggio in Italia: in quali città

Cortei previsti in diverse città d’Italia per quel che riguarda il Primo Maggio, come ad esempio:

Torino: corteo che percorrerà le principali vie delle città. Il ritrovo è fissato alle 9, in piazza Vittorio Veneto, e toccherà Lungo Po Cardona, Corso San Maurizio, Viale dei Partigiani, Piazza Castello e Via Roma. Alle 11, è poi in programma un comizio in Piazza San Carlo;

corteo che percorrerà le principali vie delle città. Il ritrovo è fissato alle 9, in piazza Vittorio Veneto, e toccherà Lungo Po Cardona, Corso San Maurizio, Viale dei Partigiani, Piazza Castello e Via Roma. Alle 11, è poi in programma un comizio in Piazza San Carlo; Milano: corteo in partenza alle 9 da corso Venezia, arriverà alle 12 in piazza Scala dove si terrà il concerto conclusivo di Omar Pedrini e della sua band. Prima, però, ci saranno gli interventi conclusivi dei segretari generali milanesi dei sindacati confederati: Luca Stanzione per la Cgil, Carlo Gerla della Cisl e Enrico Vizza della Uil;

corteo in partenza alle 9 da corso Venezia, arriverà alle 12 in piazza Scala dove si terrà il concerto conclusivo di Omar Pedrini e della sua band. Prima, però, ci saranno gli interventi conclusivi dei segretari generali milanesi dei sindacati confederati: Luca Stanzione per la Cgil, Carlo Gerla della Cisl e Enrico Vizza della Uil; Taranto: andrà in scena il tradizionale Concertone del primo maggio “Libero e Pensante”. Un evento che, come riferito dai direttori artistici Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, “vuole essere più che mai un grido di resistenza, presenza civica, vicinanza ai movimenti che lottano ogni giorno”;

andrà in scena il tradizionale Concertone del primo maggio “Libero e Pensante”. Un evento che, come riferito dai direttori artistici Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, “vuole essere più che mai un grido di resistenza, presenza civica, vicinanza ai movimenti che lottano ogni giorno”; Napoli: dalle 10, in Piazza del Plebiscito, è in programma l’incontro “1° Maggio 2024: + Dignità al Lavoro, + Salute e Sicurezza, + Equità retributiva, + Sviluppo e Occupazione”.