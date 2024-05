Claudio Lotito furioso urla in faccia a Giulia Bongiorno in Senato: bagarre e rissa sfiorata

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Furibonda lite al Senato tra Claudio Lotito, parlamentare di Forza Italia nonché presidente della Lazio, e Giulia Bongiorno, senatrice in quota Lega.

Gli animi si sono surriscaldati a tal punto che a un certo punto il patron biancoceleste ha persino superato la “distanza di sicurezza” in aula.

Ira di Claudio Lotito in Senato, furia contro Giulia Bongiorno

Nelle scorse ore Lotito è andato su tutte le furie avvicinandosi alla collega, gesticolando e urlando nei suoi confronti. A testimoniarlo la senatrice di M5s Ada Lopreiato che ha assistito alla scena che si è verificata nel corso dei lavori delle commissioni Giustizia e Finanze del Senato.

Fonte foto: ANSA Il senatore Claudio Lotito

Motivo delle intemperanze? Lotito avrebbe voluto ottenere da Bongiorno, che ha presieduto la Giustizia, e dal collega leghista Massimo Garavaglia, al vertice della sesta, l’assenso ai suoi numerosi emendamenti alla riforma tributaria.

Trattasi del decreto legislativo che alla fine è stato votato senza la presa in considerazione delle proposte del presidente della Lazio. Proposte respinte anche dalla relatrice Alessandra Zedda, forzista come Lotito.

Il senatore, furibondo per come si è svolta la vicenda, si è scagliato contro la Bongiorno, urlandole in faccia. La senatrice a sua volta si è adirata vedendo un simile atteggiamento.

Le richieste di Lotito

Praticamente Lotito ha tentato di proporre di cancellare la doppia corsia, quella cioè penale e tributaria. Ha chiesto l’applicazione retroattiva delle sue proposte, a partire da una causa di non punibilità penale per qualsiasi comportamento.

Inoltre ha proposto l’uso delle somme sequestrare per pagare il debito tributario. E ancora, ha avanzato l’idea di richiedere al giudice penale di non applicare la pena se l’Agenzia delle entrate, a sua volta, ne ha irrogata una tre volte superiore.

Tutte le proposte sono state bocciate dai suoi stessi alleati. Una questione che lo ha mandato fuori di sé. Da qui l’attacco contro la Bongiorno, con tanto di grida davanti alla faccia della senatrice.