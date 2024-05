Operaio muore a Gioia del Colle vicino Bari alla vigilia del Primo Maggio: travolto dal materiale sul muletto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altro dramma sul lavoro. Alla vigilia del Primo Maggio, a Gioia del Colle, comune di oltre 25 mila abitanti in provincia di Bari, ha perso la vita un operaio di 59 anni, Corrado Buttiglione, morto mentre era in servizio.

Bari, Gioia del Colle: operaio muore sul lavoro, il messaggio di cordoglio del sindaco

“Con profondo sgomento ho appreso la drammatica notizia del decesso di un nostro concittadino sul proprio posto di lavoro”. Così sui social il sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo .

“A nome dell’intera comunità di Gioia del Colle – ha aggiunto il primo cittadino -, esprimo tutta la mia vicinanza e il mio cordoglio ai familiari e a tutte le persone colpite da questo immane dolore”.

L’uomo è stato travolto dal materiale sul muletto

L’incidente mortale si è verificato in una azienda metalmeccanica, lungo la provinciale 29, a pochi chilometri dal centro cittadino.

Corrado Buttiglione, era in servizio nell’azienda specializzata in strutture prefabbricate in acciaio, quando sarebbe stato travolto dal materiale caricato sul muletto che stava guidando.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi. Nonostante il tentativo di salvataggio dagli operatori del 118, per l’operaio non c’è stata niente da fare.

Per stabilire la precisa dinamica dell’incidente, sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dello Spesal. Il corpo della vittima è stato trasportato all’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, in attesa dell’esame autoptico.

L’incidente mortale a Fiume Veneto

Sempre nelle scorse ore e quindi sempre alla vigilia del Primo Maggio, la festa dei lavoratori, si è registrato un altro episodio drammatico sul luogo di lavoro.

Un operaio è deceduto dopo essere stato colpito da una gru in un cantiere nel comune di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone.

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima sarebbe morta sul colpo.